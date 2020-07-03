Tamir için getirilen televizyondan 120 kalem çıktı - KONYA Konya'nın Ilgın ilçesinde tamir için getirilen televizyonun içinden farklı renklerde 120 kalem çıktı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde tamir için getirilen televizyonun içinden farklı renklerde 120 kalem çıktı.

Şıhcarullah Mahallesi Muhtarı Osman Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lala Mustafa Paşa Külliyesi Kapalı Çarşı'da 19 yıldır kendi iş yerini çalıştırdığını belirterek kalfalık dönemiyle birlikte 28 yıldır televizyon tamirciliğiyle uğraştığını aktardı.

Tamir için getirilen bir televizyonun içinden farklı renklerde 120 kalem çıkarttıklarını dile getiren Ergin, bu durumla meslek hayatında ilk kez karşılaştığını söyledi. Ergin, "Bu olay bizi çok heyecanlandırdı ve şaşırttı. Kalfalık dönemimde de bir videoyu tamir için açtığımızda içerisinden altın yüzük çıkmıştı. Tabii o zaman da şaşırmıştık. Video sahibi geldiğinde nişan yüzükleri olduğunu söyleyerek, '5 yıldır bu yüzüğü arıyorduk. Neredeyse bunun için eşimle boşanma aşamasına gelecektik' demişti." ifadesini kullandı.

Osman Ergin, tamir sonrasında televizyonu teslim ettikleri sahibinin de kalemleri görünce çok şaşırdığını ve kendisi için de güzel bir anı olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA