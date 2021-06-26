Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
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Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı

Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen komşular Selahattin Akçan (54) ve Musa Kukul (35), ağır yaralandı.

SAMSUN'da, tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen komşular Selahattin Akçan (54) ve Musa Kukul (35), ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin Akçan, evinin çatısını tamir etmek için komşusu Musa Kukul'dan yardım isteyerek çatıya çıktı. Çatıda çalışan Selahattin Akçan ve Musa Kukul, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı fark eden aile bireyleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.  Sağlık ekipleri kanlar içinde kalıp ağır yalanan ve yerde hareketsiz yatan Akçan ve Kukul'u, ilk müdahalede bulunup, hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan 2 komşunun, hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
Tamir için çıktıkları çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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