Tamir İçin Çıktığı Çatıdan Düştü

Zonguldak'ta köy muhtarı tamir için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyü muhtarı 56 yaşındaki Mehmet Ali Ayyıldız, tamir için komşusuna ait üç katlı binanın çatısına çıktı. Muhtar bir anda dengesini kaybederek çatından düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayyıldız'ın kalçasının ve omurgasının kırıldığı öğrenildi. Ayyıldız'ın hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK