Tamir ettiği asansör kabini altında kalan tekniysen, öldü

08.10.2019 20:01

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tamir ettiği asansörün altında kalan teknisyen Recep Tanrıkol (52), feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Hacettepe Mahallesi Elif Tuğba Sitesi Ömer Apartmanı'nda meydana geldi. Teknisyen Recep Tanrıkol, apartman asansörünü tamir ettiği sırada kabin aniden üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Tanrıkol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen teknisyenin yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren Tanrıkol'un yakınlarına da müdahale de bulundu. Teknisyenin cansız bedeni savcının olay yeri incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA