Yaşlı adam, traktörünü tamir etmek isterken yanarak can verdi
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Yaşlı adam, traktörünü tamir etmek isterken yanarak can verdi

26.11.2020 18:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:03
Yaşlı adam, traktörünü tamir etmek isterken yanarak can verdi

Afyonkarahisar'da 79 yaşındaki Osman Solmaz, evinin bahçesinde tamir etmek istediği traktörün altına yaktığı ateşin üzerine sıçraması sonucu yanarak yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde yaşayan Osman Solmaz (79), Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan eski model traktörünü tamir etmek için motor kısmının altına teneke içerisinde ateş yaktı.

ATEŞ ÜZERİNE SIÇRADI, YANARAK CAN VERDİ

Kendisi de altına yatarak traktörü tamir ettiği sırada teneke içerisindeki ateş bir anda elbisesine sıçrayan Solmaz, tutuşan kıyafetleri nedeniyle vücudunda oluşan ağır yanıklar sonucu hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Solmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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