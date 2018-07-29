- Tamimi serbest bırakıldı

GAZZE - Filistin direnişinin sembolü olan 17 yaşındaki Ahed Tamimi, cezaevinde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Ahed Tamimi, İsrail askerine tokat attığını gösteren görüntülerin yayınlanmasının ardından 19 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı. İsrail Mahkemesi Mart ayında Tamimi'ye, "İsrail askerinin görev yapmasına engel olmak ve askere saldırmak" nedeniyle 8 ay hapis cezası vermişti.

Tamimi 2015'te kardeşi Muhammed'i kıskaca alana İsrail askerlerinden kurtarınca ünlü olmuş, kahraman ilan edilmişti.