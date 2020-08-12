Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Haklarında aşk yaşadıklarına dair haberler çıkan ikili, dün sosyal medya hesaplarından ilişkilerini yalanladı.

12.08.2020 08:06 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:31

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün kızı ve kendisinden 14 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile yemek yedi. Haklarında aşk dedikoduları çıkan ikili, dün peş peşe açıklama yaptı.

"SEVGİLİ OLMA DURUMUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir iş için Didem Ceran'la görüştüklerini söyleyen Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ben kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran hanım ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem hanım çok kibar akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İşler ile ilgili konuştuk. Kendisi ile aramızda bir 'sevgili' olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum. Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir."

Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

DİDEM DE HABERLERİ YALANLADI

Karadağlı'nın açıklamasını kendi hesabından paylaşan Ceran ise "Sevgili Tamer Karadağlı gerekli açıklamayı yapmıştır. Artık bana bu konu hakkında soru sormazsanız memnun olacağım" dedi.

Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

İlgili Haberler

Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı 3. Sayfa
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Güncel
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Magazin
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün
Son Dakika: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Kritik toplantı bugün
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
ABD hükümeti 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Aylin Nazlıaka Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Yeşim Salkım Murat Dalkılıç Ufuk Bayraktar
Spor Erol Bulut Okan Buruk Caner Erkin Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 08:50:32. #1.14#
title