Tamer Karadağlı, Didem Ceran ile sevgili olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, geçtiğimiz günlerde eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Haklarında aşk yaşadıklarına dair haberler çıkan ikili, dün sosyal medya hesaplarından ilişkilerini yalanladı.

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün kızı ve kendisinden 14 yaş küçük eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile yemek yedi. Haklarında aşk dedikoduları çıkan ikili, dün peş peşe açıklama yaptı.

"SEVGİLİ OLMA DURUMUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir iş için Didem Ceran'la görüştüklerini söyleyen Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ben kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran hanım ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem hanım çok kibar akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İşler ile ilgili konuştuk. Kendisi ile aramızda bir 'sevgili' olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum. Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir."

DİDEM DE HABERLERİ YALANLADI

Karadağlı'nın açıklamasını kendi hesabından paylaşan Ceran ise "Sevgili Tamer Karadağlı gerekli açıklamayı yapmıştır. Artık bana bu konu hakkında soru sormazsanız memnun olacağım" dedi.