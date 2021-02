Tamar Oner kimdir? Tamar Oner kaç yaşında, nereli? Tamar Oner hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tamar Oner merak konusu oldu. İşte Tamar Oner kimdir? Tamar Oner kaç yaşında, nereli? Tamar Oner hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TAMAR ONER KİMDİR?

Tamar Oner cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Haçik Oner'in büyük kızıdır. Oner, 1982 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulunda okudu. Lise eğitimi ardından Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandı, fakat 2. Sınıfta eğitimini dondurdu.

Sinemaya olan tutkusu yüzünden Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencisi iken ani bir kararla okulunu donduran Tamar Oner, dizilerde ve sinema setlerinde, rejiden sanat yönetmenliğine kadar her aşamada tecrübe edindi.

