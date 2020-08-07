Tam otomasyon sera kurulum çalışmaları devam ediyor Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 6 bin metrekarelik tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası kurulum çalışmaları devam ediyor.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 6 bin metrekarelik tam otomasyon çiçek ve sebze fidesi üretim serası kurulum çalışmaları devam ediyor. Beypazarı Belediyesi Örnek Meyve Bahçesi ve Sera Kompleksi içerisinde kurulum işlemleri devam eden 6 bin metrekarelik tam otomasyon sera sistemi ile sebze fidesi yetiştirmenin yanında, Park Bahçeler Müdürlüğünce her mevsim kullanılabilecek salon bitkileri, mevsimlik çiçek ve peyzaj ürünleri de üretilecek. - ANKARA Kaynak: İHA