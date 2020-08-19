Tam ölçülü aşure tarifi! Aşure nasıl yapılır? Aşure nasıl ortaya çıktı? Aşure kaç kaloridir? Sağlıklı aşure tarifi nasıl yapılır? İçerdiği vitaminler,lezzeti ve anlaı ile çoğu kişinin vaazgeçilmez tatlısı aşure kaç kaloridir? Aşure nasıl yapılır? Tam ölçülü aşure tarifi sizlerle

Bir çok sağlıklı kuruyemişi, meyveyi içinde barındıran aşure, Muharrem ayının 10. gününde yapılır. Sağlıklı oluşu ile tercih sebebi aşurenin ortaya çıkmasında muharrem ayında gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok rivayet vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenler; Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması, Hz. Adem'in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim'in ateşten kurtulmasıdır.

TAM ÖLÇÜLÜ AŞURE TARİFİ

1 su bardağı Aşurelik buğday

1 çay bardağı Nohut

1 cay bardağı Kurufasülye

1 su bardağı çig tuzsuz badem

1 su bardağı Sarı üzüm

12/13 tane Hurma

1 cay bardağı Kurukayisi

1 Portakal kabugu rendesi

1 portakal suyu

2 su bardağı Şeker

1 tane çubuk tarçin

2 litre Su

Bağlamak için

1 yemek kaşığı Nişasta

yarim cay bardağı Su

Pişme Süresi:

25 dakika kaynatilip sonra Şeker ilave edilir tekrar 5 dakika kaynatilip çubuk tarcin cikarilir,Son olarak nisasta eklenir ve tekrar 5 dakika kaynatilip ocaktan alinir.

AŞURE KAÇ KALORİDİR?

Sağlıklı tatlı kategorisinde yer alan aşure, bakliyat, kuruyemiş ve şeker karışımından oluşur. Bir orta boy porsiyonu yaklaşık 340 kaloridir. Bu kalorinin de yaklaşık %75'i karbonhidrattan, %10'u proteinden, %15'i yağdan oluşur. Lif içeriği yüksektir. Sağlıklı bir insanın günlük tüketmesi gereken lif miktarı 25-30 gramdır. Aşure de yaklaşık olarak bu ihtiyacın%20-25 kadarını karşılar. Ayrıca sodyum, potasyum, kalsiyum, demir minerallerini; A ve C vitaminlerini içerir. Öğünlere dikkat edileek günde bir kase tüketilebilir. Dilerseniz şeker yerine hurma veya bal katarak aşure yapabilirsiniz.

SAĞLIKLI AŞURE TARİFİ

1 su bardağı aşurelik buğday

½ çay bardağı kurufasulye ve nohut

7-8 tane güneşte kurutulmuş kayısı, 6-7 tane sarı kuru kayısı

4 tane kuru incir

½ çay bardağı kuru üzüm

1,5 çay bardağı çam balı

6-7 tane karanfil

1 su bardağı süt

1 tane kırmızı elma

15 adet hurma yada bal

Üzerini süslemek için:

½ çay bardağı nar

Ceviz, fındık, badem

Hindistan cevizi

Tarçın

1 yemek kaşığı kuş üzümü