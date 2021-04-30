Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek

Türkiye tam kapanma sürecinde ilk 24 saati tamamladı. 17 gün sürecek tam kapanma sonunda normalleşme sürecinin adımları da yavaş yavaş netleşiyor. "Yavaş normalleşme" olarak adlandırılan yeni süreçte vaka sayıları da göz önünde bulundurularak adımlar atılacak ve bazı kısıtlamalar sürecek. İşte "yavaş normalleşme" olarak adlandırılan bu sürecin ayrıntıları...

Türkiye tam kapanmaya dün akşam saat 19.00 itibarıyla geçti. 17 gün sürecek olan tam kapanma sonrası nasıl adımlar atılacak? Türkiye tam kapanma sonrası nasıl normalleşecek? Normalleşme hangi alanlardan başlayacak? 17 günlük tam kapanma sonrası "yavaş normalleşme" sürecinin detaylarını CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı.

ÇERÇEVE ÇİZİLECEK

Koronavirüs tablosuna göre adımların atılacağını söyleyen Duygu Ayaz Bayram, süreci şu sözlerle anlattı: "Tam kapanma başladı. Aslında şuanda hem Sağlık Bakanlığı yetkilileri hem de Bilim Kurulu tarafından bu kapanma süreci çok değerli olarak görülüyor. Çünkü bu süreçteki vaka sayısındaki azalmaya göre normalleşme sürecinin çerçevesi çizilmiş olacak.

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri önümüzdeki 2 hafta boyunca bir araya gelecek. Özellikle vaka sayısındaki azalma masaya yatırılacak. Yani bu tam kapanmanın vaka sayısına etkisi masada olacak. Ancak aynı zamanda da normalleşme adımları için Bilim Kurulu üyeleri bu kez bir yol haritası çizecek.

GEÇTİĞİMİZ HAZİRAN AYINDAKİ GİBİ OLMAYACAK

Ama geçtiğimiz haftalarda son 2 Bilim Kurulu'nda da bu konu gündeme geldi. Detaylı bir şekilde gündeme gelmedi. Ancak Bilim Kurulu yetkilileri tarafından özellikle normalleşme sürecinin geçtiğimiz haziran ayındaki gibi olmaması gerektiği gibi bir takım telkinlerde bulundular."

SÜREÇ YAVAŞ İŞLEYECEK

"Bu konuda yine Bilim Kurulu yetkililerinin özellikle yapılan toplantılarda ağır bir normalleşme sürecinin olması gerektiği vurgulanıyor. Bu ne anlama geliyor? Biz bu kapanma sonrası hızlı bir normalleşme sürecine yaşamayacağız anlamına geliyor. Ancak tüm bunları da yine veriler belirleyecek. Eğer bu tam kapanma sürecinde istenen düzeyde vaka sayılmasında bir azalma olursa bu kez normalleşme adımlar hızlı atılabilecek. Ancak tam aksine bu tam kapanma sürecinde istenilen verilere ulaşılamazsa bu kez tedbirler de devam edilecek."

BAZI KISITLAMALAR SÜRECEK

Ancak normalleşme adımları kapsamında tedbirler devam edecek. Örneğin konuştuğumuz hocalardan edindiğimiz bilgiye göre burada verilecek öneriler şu şekilde olacak;

Normalleşme adımları başlayacak ancak gün içerisindeki bazı kısıtlamalar devam edebilecek

Saat 21.00'deki sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Bu kısıtlamalar bir süre daha devam edilebilecek

Hafta sonu kısıtlamalarının eğer istenilen düzeyde vaka sayısında bir azalma olmazsa bu kısıtlamaların da devam edeceği yönünde bir takım uyarılar olacak Bilim Kurulu tarafından.

VAKA SAYILARI SÜRECİ BELİRLEYECEK

"Ancak tüm bunlar dediğimiz gibi bu kapanma süresindeki vaka sayısındaki azalmanın sonucunda ortaya çıkacak bir takım yol haritası olacak ve bunlar da hem bu hafta hem bir sonraki hafta yapılan Bilim Kurulu toplantılarında masaya yatırılacak. Ve Bilim Kurulu tarafından normalleşmenin nasıl olması gerektiği yönünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya öneriler iletilecek.

Ve son nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sağlık Bakanı tarafından Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri iletilecek ve nihai karar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yani kapanma sonrasında normalleşme süreci de duyurulmuş olacak."