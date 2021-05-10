Tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceğiz? Her il ayrı değerlendirilecek, öncelik insan hareketliliğinin az olduğu sektörlere verilecek
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Tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceğiz? Her il ayrı değerlendirilecek, öncelik insan hareketliliğinin az olduğu sektörlere verilecek

Haberler.com - Haberler | Güncel

17 Mayıs'ta başlayacak normalleşmede nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusu oldu. Vakaların tekrar kontrolden çıkmaması için bu süreçte kademeli esneme yönteminin değerlendirileceği, normalleşmenin de insan hareketliliğinin en az olduğu sektörlerden başlaması bekleniyor. Ayrıca her ilin tam kapanma verilerinin tek tek ele alınacağı ve açılma süreçlerinin bunlara göre şekilleneceği tahmin ediliyor.

Korona salgınında yaşanan üçüncü piki önce kısmi, ardından tam kapanma ile kontrol altına alan Türkiye, şimdi bu sürecin sona ereceği 17 Mayıs'a hazırlık yapıyor.

Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç için ise gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine'sine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.

HER İL, AYRI DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre geçen yıl 1 Temmuz'da uygulamaya sokulan normalleşmeden farklı olarak 17 Mayıs sonrası farklı bir metot değerlendiriliyor. Tüm illerdeki Hıfzıssıhha Kurulları şehir bazlı olarak tam kapanmanın sonuçlarını masaya yatıracak. İnceleme sonucunda vaka sayıları, hasta, ağır hasta ve ölüm oranlarına göre illerin yavaş yavaş normalleşme adımlarını atacağı belirtiliyor.

KADEMELİ AÇILMA YÖNTEMİ UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığı tüm sektörlerde normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin rehber dokümanlara uyulmasına dikkat çekecek. Tüm iş yerleri, kurumlar, AVM'ler eskinin aksine bir anda açılmayacak. Kapanma sürecinde izlenen kademeli yöntem açılmada da izlenecek. Açılmada haziranda 30 milyon doz BioNTech aşısının gelinceye kadar kontrol elden bırakılmayacak. Aşıların gelmesi ile aşılama hız kazanacak. Böylece normalleşme ile aşılama paralel ilerleyecek.

YOĞUNLUK SEVİYESİNE GÖRE AÇILACAK

Kademeli esnemede ilk olarak okulların seyrekleştirilmiş açılması, insan sirkülasyonunun daha az olduğu yerlerin normalleşmesi, küçük esnaf ve işletmelerin belli kurallar dahilinde faaliyetine başlaması planlanıyor. Havaların ısınması ile bahçeleri bulunan kafe ve restoranların, avukatlık, ütücü, berber, kuaför gibi yoğun müşterisi olmayan ve tekli müşterisi olan yerlerin ilk normalleşen yerler olacağı ifade ediliyor. Yaş kısıtlaması bulunan kişilere yönelik sokak yasakları da hafta sonlarından başlayarak kademeli hafifletilecek.

ÖNCE SONUCA BAKILACAK

Giyim, çanta, süs eşyası ve züccaciye gibi ürünler satılan yerlere metrekareye düşecek insan sayısı dikkate alınarak izin verilecek. Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması da beklentiler arasında. Cami ve mescitlerde benzer kurallar çerçevesinde cemaatle namaz kılınmaya başlanacak ve vaazirşat hizmetlerine başlanacak. Kalabalığın yoğun olduğu AVM ve benzeri yerlerin ise en az 10 günlük kademeli esnemenin sonuçları görüldükten sonra yüzde 50 kapasite ile açılacağı belirtiliyor.

Tam kapanma sonrası nasıl normalleşeceğiz? Her il ayrı değerlendirilecek, öncelik insan hareketliliğinin az olduğu sektörlere verilecek

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