Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk
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Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk

İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk

ZONGULDAK - Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanan Zonguldak'ta tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında açıklanan tam kapanma öncesi Zonguldak'ta yoğunluk sürüyor. Banka ATM'leri, kuruyemiş satıcılarının önlerinde yaşanan yoğunluk sık sık ekiplerce uyarıldı. Yüz bin vakada 578,82 olarak açıklanan Zonguldak'ta kolluk kuvvetleri denetimlerini sürdürüyor. Sosyal mesafe kuralları hatırlatılan vatandaşlar tam kapanma öncesinde alışveriş yaptı.

Kapanma sürecinin faydası olacağına dikkat çeken Zeki Beybeyoğlu, "Pandemi ülkemizin başına gelen bir felaket. İnşallah yakın zamanda aşacağımıza inanıyorum. Zonguldak'ın üst sıralarda olmasının sebebi maden, yer altında kömür tozu olması sebebiyle Zonguldak bundan dolayı üst sıralarda Zonguldak'ın nüfusu 100 bin bunun yarısı ya virüse yakalandı ya da yakalanacak bunun bu kadar olmasının sebebi madene bağlamak lazım. Kapanma olayının kesinlikle faydası olacak. Ama herkes çarşıda ekmek parası. Herkes yasaklara uysun ama günlük çalışan bir dünya insan var. Devletimizden rica ediyorum bu şekilde çalışanlara destek olsun" diye konuştu.

Kemal Aydın ise "Tek isteğim kurallara uyulması hükümet ne diyorsa kurallara uyulması lazım. Tama kapanma gayet makul yoksa daha kötü sonuçları olacak. Büyük sorunlar olmadan tedbir almak daha iyi. Aşı için şu an kafamdan oturmayan şeyler var. O yüzden yerli aşı olması daha iyi gibi" diye ifade etti.

Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk
Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk
Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk
Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk
Tam kapanma öncesi vaka artışı yaşanan Zonguldak'ta yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ

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