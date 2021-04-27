Tam kapanma öncesi vatandaşlar otogara akın etti

Tam kapanma öncesi vatandaşlar otogara akın etti Korona virüs salgını nedeniyle alınan kapanma kararı sonrası vatandaşlar 15 Temmuz Sehitler Otogarı'na akın etti.

Tam kapanma öncesi vatandaşlar otogara akın etti

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle alınan kapanma kararı sonrası vatandaşlar 15 Temmuz Sehitler Otogarı'na akın etti. Yasak başlamadan önce memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken otobüs firmaları da artışın 3 katından fazla olduğunu belirtti.

Tam kapanma öncesinde çok sayıda vatandaş 15 Temmuz Sehitler Otogarı'na akın etti. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarda yoğunluk oluştururken, özel bir otobüs firması şöförü artışın üç katından fazla olduğunu ama daha sonrasında sıkıntı yaşayacaklarını söyledi.

"3 katından daha fazla diyebiliriz"

Otobüs şoförü Özkan Çağlar, "Dün cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu genelgeden sonra araçlarımız tam anlamıyla dolu. Biz bu doluluğa seviniyoruz. İki gün sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz. 3 katından daha fazla diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz günlerde araçlarımızda yolcu yoktu. İnsanlar pandemiden dolayı çekiniyordu ama dünkü karardan sonra insanlar memleketine gitmeye karar verdi. O yüzden araçlarımız 2 gün dolu gidecek ondan sonra arabaları kapıya bağlayıp yatacağız" dedi.

"Çok fazla yoğunluk var koltuk bulmak zor"

Antalya'ya giden Zeynep Acar Arman, "Kapanmadan dolayı 3 hafta memleketimde dinleneceğim. Çok fazla yoğunluk var koltuk bulmak zor. Bulduğum içinde erkenden gidiyorum. Akşam seferleri ile gitmek istedim ama gündüze kaldım. Kapanmaya göre değişecek uzatırlarsa daha fazla kalacağım" şeklinde konuştu.

"Uçak biletini 411 liraya bulmuştum bu açıklamadan sonra 480 lira oldu"

Zamdan şikayet eden Şehmus Gürsoy, "Normalde bilet kesmiştim Van'a gidecektim. Tamamen kapanma olduğu İçin bizim biletler komple iptal oldu. 2 bilet kestim cebimden bin lira para gitti. Ne iptal edebiliyorum, ne de geri alabiliyorum. Dün uçak biletini 411 liraya bulmuştum. Bu açıklamadan sonra 480 lira oldu. Çok fazla zam var" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Gündoğdu, "3 hafta yasak var. İşsizlikte var belki 2-3 ay kalırız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL