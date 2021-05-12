Tam kapanma nedeniyle alamadığı ilaçları kapısına gelince duygulandı
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Tam kapanma nedeniyle alamadığı ilaçları kapısına gelince duygulandı

Tam kapanma nedeniyle alamadığı ilaçları kapısına gelince duygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Rize'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tam kapanma nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Rize'de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tam kapanma nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Korona virüs pandemisine karşılık alınan tam kapanma kararının ardından vatandaşlar evlerinde kalarak kısıtlamanın bitmesini beklemeye başladı. Bu sırada herhangi bir ihtiyacı olana vatandaşlara da il merkezinde valilik, ilçelerde ise kaymakamlıkların görevlendirdiği Vefa Destek Grupları hizmet etmeye başladı.

Gıda, alışveriş, yemek gibi yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri he fırsatta vatandaşların mağduriyet yaşamaması için elinden geleni yapıyor.

Rize merkeze 19 km uzaklıktaki Melekköy köyünde ikamet eden 74 yaşındaki Mustafa Tarlacı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ilaçlarını almaya gidemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak ilaç istedi. Gönüllüler kısa sürede ilacı kendisine ulaştırınca Tarlacı "Önceden hastanede ilaç bulmazdık. Şimdi ilaçlar kapımıza geliyor. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Ekipler tarafından ilaçları kapısına kadar teslim edilen Mustafa Tarlacı, "Bu arkadaşlar olmasaydı ilaçsız kalmıştık. Kapanma dolayısıyla dışarı çıkamadık. Mecbur devlete telefon ettik. Onlarda bize arkadaşlar gönderdi. İlaçlarımız kutularını aldılar ve yeni ilacımızı getirdiler. İhtiyacımız olduğunda arıyoruz. Ben şeker tansiyon ve böbrek hastasıyım. Bir yerden yardım istemem lazımdı. Allah razı olsun devletimiz yardım ediyor. Bu devletin zamanında var bu uygulamalar. Önceden hastanede ilaç bulmazdık. Şimdi kendi elleriyle teslim ediyorlar onları bize. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. - RİZE

Tam kapanma nedeniyle alamadığı ilaçları kapısına gelince duygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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