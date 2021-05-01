- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | 3. Sayfa

- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor Başkent'te tam kapanma sürecinin ikinci günü de sıkı denetimler ve kontrollelerle geçiyor.

- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

ANKARA - Başkent'te tam kapanma sürecinin ikinci günü de sıkı denetimler ve kontrollelerle geçiyor. Polis ekipleri şehrin çeşitli bölgelerine kurdukları kontrol noktalarıyla vatandaşların kurallara riayet edip etmediğini denetliyor.

Ankara'daki Kızılay Meydanı'nda hem 1 Mayıs hem de korona virüs kısıtlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Pandemi ile mücadelede uygulanan 19 günlük tam kapanma kısıtlamasının ikinci gününde de kontroller ve denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Yollarda kontrol noktası oluşturan polis ekipleri araç sürücülerinin, bekçi ekipleri ise yaya vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor. Ekipler bir yandan yasaktan muaf olmadığı halde dışarıda olanlara gerekli cezai işlemler uygularken, diğer bir yandan da vatandaşlara tedbirler konusunda daha duyarlı olmaları yönünde uyarılar yapıyor. Trafik yoğunluğunun hafta içine göre nispeten daha az olduğu hafta sonunda denetimler 24 boyunca devam edecek.

- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
- Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı
Çocuğunu görmek isteyen adam, önce eski kayınbiraderi ile eşine sonra da kafasına sıktı
Eşinin boğazını keserek öldürdüğü Tuba, daha önce 'çocukları babasız kalmasın' diye şikayetçi olmamış
Eşinin boğazını keserek öldürdüğü Tuba, daha önce 'çocukları babasız kalmasın' diye şikayetçi olmamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alın teri döken tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs'ını kutluyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Tam kapanma denetimleri tüm hızıyla devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:37:37. #1.14#

title