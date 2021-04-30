Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu
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Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu

İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK - Haberler | 3. Sayfa

Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Antalya'da sıklaşan denetimler kilometrelerce uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu

ANTALYA - 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Antalya'da sıklaşan denetimler kilometrelerce uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Artan korona virüs vakaları ile birlikte gelen tam kapanma ek önlemleri de birbiri ardına getirdi. 17 günlük tam kapanma öncesi Antalya'da birçok caddede polis, denetimler yaptı. Yapılan denetimler çoğu yerde 2 kilometrelik araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Şehrin önemli noktalarında vatandaşlara izin belgesi denetimi yapan polis ekipleri, kısıtlama döneminde çalışan toplu taşıma araçlarında da maske, mesafe kontrolü yaptı. Denetim olduğunu gören bazı araç sürüleri ise yoğun trafikte geri geri giderek kaçmaya çalıştı.

Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu
Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu
Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu
Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu
Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu
Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİFNAZ ALTÜRK

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