Tam kapanma bitti, olta balıkçıları soluğu sahilde aldı
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Tam kapanma bitti, olta balıkçıları soluğu sahilde aldı

İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM - Haberler | Güncel

Tam kapanma bitti, olta balıkçıları soluğu sahilde aldı Kademeli normalleşmenin ikinci gününde olta balıkçıları Emirgan sahiline akın etti.

Tam kapanma bitti, olta balıkçıları soluğu sahilde aldı

İSTANBUL - Kademeli normalleşmenin ikinci gününde olta balıkçıları Emirgan sahiline akın etti. Sabahın ilk saatlerinde sahile gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uyduğu görüldü.

Sarıyer Emirgan sahili, tam kapanmanın sona ermesiyle hareketlendi. Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme döneminde sahillerde hareketlilik başladı. Kimi vatandaşlar sabah sporunu yaptı, kimileri ise sabahın ilk saatlerinde balık tutmaya gelerek yerlerini aldı.

Kademeli normalleşmenin ikinci gününde sahile gelen Murat Ayaz, "17 günlük bir günlük kapanmanın ardından balıkçı arkadaşlarımızın hepsi, buraya gelip tekrar bir hevesle balık tutmaya başladıklarını canı gönülden görüyoruz. İnşallah korona virüs denilen bu hastalığı en kısa zamanda atlatacağız" şeklinde konuştu.

Balık tutmaya gelen Faruk Kahraman ise, "Tam kapanmadan dolayı yaklaşık 20 gündür evdeydik. Bugünde sabah 05.00'de geldik ve balık tutuyoruz. Gördüğünüz gibi sahil tıklım tıklım. Elimizden geldiği kadar da maske ve mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz ve dünya virüsten kurtulur. Hepimiz rahat ederiz" dedi.

Sabahın ilk saatlerinde oltasını alıp gelen Yeliz Topçu ise, "Kısıtlamalar bitti, sabah erkenden gelip balık tutuyoruz. Akşama yiyeceğimiz çıkıyor. Çok güzel, mutluyum gayet keyifliyim herkes gelsin tavsiye ederim balık tutmak keyif verici. Nasibimizi eve götürüyoruz herkese rastgele diyorum" ifadelerini kullandı.

Tam kapanma bitti, olta balıkçıları soluğu sahilde aldı
Tam kapanma bitti, olta balıkçıları soluğu sahilde aldı
Tam kapanma bitti, olta balıkçıları soluğu sahilde aldı
Tam kapanma bitti, olta balıkçıları soluğu sahilde aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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