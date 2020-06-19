Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
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Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı

Terk etmek istediği eşi Ragıp Canan tarafından defalarca kurşunlanan Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kanıyla kocasının ismini yere yazdı. Yerde, "Annem babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" notu bulundu.

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
19.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:00

Nurtaç Canan ve Ragıp Canan, 23 yıl önce evlendi ve Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Ragıp Canan yıllarca eşi Nurtaç Canan tarafından şiddete maruz kaldı; kafasında kavonoz kırıldı, kaynar suyla yakıldı. Yaşadıkları karşısında eşinden ayrılmak için İstanbul Zeytinburnu'ndaki eve giden Nurtaç Canan, Ragıp Canan tarafından belden aşağısına defalarca silahla kurşun sıkılarak öldürülmeye çalışıldı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN, BENİ RAGIP VURDU"

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, vücuduna 5 kurşun isabet eden Nurtaç Canan yere yığıldı. Ragıp Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçtı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum."

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı

"ANNENİ DÖVDÜM, GİT BİR BAK"

Ragıp Canan kaçtıktan sonra oğlunu arayıp, "Anneni dövdüm, git bir bak" dedi. Annesinin yanına giden oğlu korkunç görüntüyle karşılaştı.

"O ADAM YARIM BIRAKTIĞI İŞİ TAMAMLAMAK İSTİYOR"

Hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan'a bacağının kesilebileceği söylendi. Ameliyat başarılı geçti ve bacakları kesilmekten kurtuldu. Ancak Canan artık yürüyemediği gibi bacaklarını kıpırdatamıyor. Hâlâ yakalanamayan eşinin mesaj atarak ve akrabalarına araya sokarak barışmaya çalıştığını söyleyen Canan "O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor" dedi.

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı

OĞLUNA MESAJ ATMIŞ

Ölümün kıyısından dönen Nurtaç Canan şunları söyledi: "Korktuğum için şikâyette bulunamadım hiç. Genç kızları taciz etti. Müşterimle beni aldattı. Beni vurduktan sonra babamı arayıp 'Git kızını öldürdüm, cenazesini kaldır' diyor. Bir kurşun hâlâ bacağımda onu çıkarmayacaklarmış. Bana hayatı boyunca 'Benden ayrılamazsın seni sakat bırakırım' deyip durdu. Öldüremediği için benden vazgeçmiyor. Ama dediğini yaptı, sakat bıraktı. Dün mesaj attı oğluma 'Ben yemin etmişim senin annen benim ilk ve son karım olacak' diye. Öldürmeden vazgeçmeyecek."

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