Talihsiz damat, gerdek gecesi evlendiği kadının hamile olduğunu öğrendi Esra Erol'un programına katılan Emrah Çetin isimli genç, evlendiği amcasının kızı Sibel Çetin'in evlendikleri gecede hamile olduğunu öğrendi.

Esra Erol'un programına katılan Emrah Çetin Nisan ayında evden kaçan eşiyle çocuğunu bulmak için programa katılınca inanılmaz olaylar ortaya çıktı. Emrah Çetin, evlendiği Sibel Çetin'in gerdek gecesi hamile olduğunu öğrenmişti. Aynı zamanda amca kızı olan Sibel'in 8 aylık hamile olduğunu öğrenince durumu kabullenmiş ve bunu sır olarak saklamış. Sibel canlı yayına çıkınca yüzleşme şoke eden ifşalarda bulundu. Babayla ilgili ifşalar da korkunç...

Önce olayın kısa bir özetini aktaralım. Emrah Çetin geçen yıl amcasının kızı olan Sibel Çetin ile kaçarak evlendi. Canlı yayında anlattığına göre amca kızı ile sadece internet üzerinden görüşmüşlerdi. Eşiyle nikah günü biraraya geldiklerini söylemiş ve gerdek gecesi öğrendikleri ile şok olduğunu iddia etmişti. Dediğine göre kayınpederi ve aynı zamanda amcası olan İsmail Çetin kızının hamile olduğunu biliyordu ve kendisini kandırıp kızını vermişti.

Esra Erol iddiaların merkezindeki Sibel Çetin'i ve babasını bulup yayına çıkardı. Yüzleşmede hem Sibel hem de babası çok başka şeyler anlattı. Sibel Çetin'e Esra Erol önce bebeğin babasının kim olduğunu sordu. Sibel Çetin "Bebeğin babasını ben tanımıyorum. Ben hiç görmedim. Emrah benim yanıma getirdi" dedi.

Sibel Çetin'in sonrasında anlattıkları akıl alır gibi değildi. Emrah, aynı zamanda kuzeni olan Sibel ile internetten görüştüklerini söylemişti. Ama meğer bir çok kez yüz yüze görüşmüşler. Zaten akraba oldukları için de ailecek görüşüyorlarmış. Bebeğin babasıyla ilgili kısım ise korkunç bir gerçeği ifşa etti.

Emrah'ın arkadaşı tecavüz etti

Sibel Çetin evlenmeden önce Emrah'ın köylerine geldiğini ve yanında da bir arkadaşının olduğunu söyledi. İddiasına göre bu arkadaşı onu tarlaya çağırmış ve orada tecavüz etmiş. Sibel, olayın detaylarına ilişkin şunları anlattı:

-Biz tanışıyoruz kendisiyle (Emrahla) bizim mahallede oturuyor. Kendisiyle amca çocuklarıyız. Fındık zamanı bizim köye geldi. Ben evdeydim. Bir adamın biriyle gelmiş ben tanımıyorum kendisini.

-Beni tarlaya çağırdı. Orada adam beni tecavüz etti. Hamile kaldım. Beni tehdit ettiler. Ben de Emrah ile 5-6 aylık hamileyken Çorlu'ya kaçtım. Emrah beni 'senin hamile olduğunu biliyorum. Benimle evleneceksin diye tehdit etti. O yüzden onunla kaçtım. Bana sürekli o benim çocuğum dedi. Hastanede de öyle dedi.

Emrah'ın annesi Safiye Çetin ise çok başka bir hikaye ile kafaları daha da karıştırdı. Annenin olaya dair anlattıkları şöyle:

-Bir kış günü Kasım ayları gibiydi. Beni annesi aradı 'Ben Sibel'i evde tek başına bırakamıyorum. Kaçıracaklar diye korkuyorum. Senin yanına göndereyim sizde kalsın çalışsın dedi. Ben de 'tamam olur dedim. Madem gönderiyorsun Emrah bekar onunla evlendirelim dedim. Benden haber bekle eşim İsmail ile görüşeyim dedi.

-10 gün sonra aradı, 'İsmail 10 bin lira para hazırlasınlar kızı göndereceğim' dedi. 10 bin lirayı verdik kızı aldık. Oğlum ile Sibel o dönemde görüşüyorlardı. Evlenene kadar kızın hamile olduğunu bilmiyorduk. Evlendikten sonra 8 aylık hamile olduğunu öğrendim.

Gerdek gecesi öğrendim

Emrah ise yayında tanışmalarıyla ilgili şunları anlattı:

-Ben Sibel ile facebook ve instagram üzerinden yazışıyordum. Bana senden hoşlanıyorum diyordu. Sonrasında benim annem ile onun annesi devreye girdi. Evlendik.Nikahı kıydığımız gün gerdek gecesi 'sen hamilesin' dedim. Bana 'ben ilaç kullanıyorum hamile değilim' dedi. Ben de o zaman bu karın nasıl şişiyor dedim. O zaman doktora gidelim dedim yok dedi. Babam sana herşeyi anlatacak dedi. Babasını aramak istedim bana arattırmadı.

Sibel'in babasının anlattıkları ise şöyle:

-Emrah benden kızımı istedi. Annesine söylemiş ben olmaz dedim. Bunun üzerine bunlar kaçtı. Kaçınca eşim gitti evini barkını gördü. Bunların durumu yok ama bu kız kaçmış bu iş burda bitmiş dedi damadım. Senin yapacağın bir şey yok düğünlerini yapsınlar dedi. Ben de onlara dargınlığım yok düğünü yapın evlenin dedim.

-Ben nikah işlemleri yapılırken hamile olduğunu öğrendim. O zaman kızım Emrah bu neyin nesi bana anlatın dedim. Emrah 'Çocuk benden dedi'. Ben de bunu yutmuş olayım dedim. Sağlık muayenesi yaptıktan sonra kendi aracımla kızımı evime götürdüm. Ordan da Çorlu'ya evini gönderdim.

-Kızım daha sonra 'Beni burdan al benim başım derde girecek diye aradı. Ben de bir arkadaşımı yönlendirdim gidip aldı kızımı buraya getirdi.

(10 bin tL başlık parası aldı iddiası) Ben para almadığımı biliyorum eminim de... Ben almadım. Kuruş almadım. Onların cebinde paraları olsaydı düğün yaparlardı. İki tane altın yapmışlar onu bile satmışlar.

Babayla ilgili şok ifşa : Kızını satmış

Canlı yayına telefonla bağlanan bir kadının söyledikleri ise olayın bambaşka bir yönünü ortaya çıkardı. Sabıkalı olan baba İsmail'in daha önce üvey kızını 3 bin lira karşılığında sattığı ortaya çıktı. Kızını parayla evlendiren İsmail Bey, bir kaç ay sonra kızı geri almış. Kızın eşi kapılarına geldiğinde de silah çekmiş. Baba kızı bu kez de başka bir adama satmış. Kızı Sibel'i de 10 bin liraya başlık parası adı altında 17 yaşında sattığı ortaya çıktı.