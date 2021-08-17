Afganistan'da tarihi an! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı
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Afganistan'da tarihi an! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın medya ekibinden Mevlevi Abdulhak Hamid, yerel televizyon kanalı ToloNews'e çıkıp bir kadın spikere röportaj verdi. Behesti Arkand'ın yaptığı söyleşi büyük ses getirdi.

Yaklaşık 10 gündür tek tek şehirleri ele geçiren Taliban, iki gün önce de başkent Kabil'e girerek ülke yönetimine el koydu. Bu gelişmeler sonrasında birçok ülke, Afganistan'daki vatandaşları için tahliye operasyonları başlattı. Afganların büyük bir bölümü ise ülkesinden kaçmak için havaalanında izdiham yarattı.

Afganistan'da tarihi an! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı

EKRAN ÖNÜNDEKİ KADINLAR 2 GÜNDÜR YOKTU

Taliban'ın son olarak Kabil'e girmesinden sonra bütün Afgan haber kanallarında kadın sunucuların olmadıkları, sadece Taliban bayrağının önünde sunuculuk yapan bir erkek görülüyordu. Ancak bugün servis edilen görüntülerde dünyayı şaşkına çeviren bir durum yaşandı.

Afganistan'da tarihi an! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı

KADIN SPİKERLE CANLI RÖPORTAJ YAPTI

Katı kuralları ve kadınlara yönelik sert tutumları ile bilinen Taliban'dan bir yetkili, televizyonda kadın bir sunucu ile röportaj yaptı. Tolo News'un Genel Yayın Yönetmeni Miraqa Popal, canlı olan bu röportajı yayımladı. Bu anlardan bir de fotoğraf paylaşıldı.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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