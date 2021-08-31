Taliban üyeleri, Afgan sanatçı Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
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Taliban üyeleri, Afgan sanatçı Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

''İslam'da müziğin yasak olduğunu" açıklayan Taliban, birkaç gün sonra Afgan halk sanatçısı Favad Andarabi'yi infaz etmişti. Sanatçının ailesi Taliban'ın önce evde arama yaptığını, çay içtiklerini daha sonra ise Andarabi'yi başından vurarak öldürüldüğünü söyledi. Eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi de sanatçının öldürüldüğünü doğrulayan bir tweet atarak ''Favad vahşice öldürüldü'' dedi.

Yaylı bir ud çalan ve geleneksel şarkılar söyleyen Favad Andarabi'nin Taliban tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Favad'ın oğlu Jawad, adını aldığı Andarabi Vadisi'ndeki cinayet hakkında ''Çiftlikte onu başından vurdular'' demişti.

ÇAY İÇTİKTEN SONRA ÖLDÜRMÜŞLER

Associated Press'e konuşan diğer aile üyeleri ise Taliban militanlarının önce evlerinde arama yaptığını, çay içtiğini daha sonra ise Fawad Andarabi'nin evden zorla dışarı çıkarılıp öldürüldüğü söyledi.

Taliban üyeleri, Afgan sanatçı Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş

''VAHŞİCE ÖLDÜRDÜLER''

Eski içişleri bakanı Mesud Andarabi de sanatçının öldürülmesini attığı tweetle duyurdu. Mesud, ''Andarab'da Taliban vahşeti devam ediyor. Bugün bu vadiye ve halkına neşe getiren folklorik şarkıcı Favad Andarabi'yi vahşice öldürdüler. Burada söylediği gibi 'Güzel vadimiz… atalarımızın toprakları…Taliban'ın vahşetine boyun eğmeyecek'' dedi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise AP'ye bu olayı araştıracağını söyledi. Mücahid, geçtiğimiz hafta New York Times gazetesiyle bir söyleşi yapmış, müziğin İslam'da yasak olduğunu iddia ederek kamusal alanda yasaklanacağını söylemişti.

Taliban üyeleri, Afgan sanatçı Favad Andarabi'yi öldürmeden önce evinde çay içmiş
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Gözde Nur Bayar
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