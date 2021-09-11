Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz

Afganistan'da geçici hükümet kuran Taliban'ın uluslararası basın Sözcüsü Suhail Shaheen, Haberler.com bağlantısına katılarak Esra Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Sürecin başından bari Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirten Suhail Shaheen, "Güvenlik güçlerimiz işgal zamanında bile Türk kuvvetlerine saldırmadı. Bu da bir iyi niyet gösterisiydi. Çünkü Türkiye Müslüman bir ülkeydi. Zira gelecekte pozitif ve yapıcı bir ilişki geliştirmek istiyorduk. Bu sadece bir yönüydü. Yani ilişkilerimize yeni başlamıyoruz. Ancak ilişkilerimizi gelecekte güçlendirmek ve artırmak istiyoruz" dedi.

Açıklamasının devamında Türk halkına da bir çağrıda bulunan Suhail Shaheen, "Ülkeyi özgürleştirmek için mücadele veren Afganlara sempati duyan Türk halkına müteşekkirim. Türk halkına buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hem desteklerine hem de dualarına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

İşte röportajdan öne çıkan soru ve cevaplar;

Esra Öztürk: Türkiye'yle ilgili gündeminiz nedir? Tasarınız nasıl? İsrail dışında tüm ülkelerle uluslararası ilişkiler tesis edeceğinizi söylediniz. Türkiye ajandanız nedir? Hangi alanlarda iş birliği yapacaksınız? Erdoğan yönetimiyle nasıl ilişkiler kuracaksınız? Ayrıca Erdoğan'ın dış politikasını nasıl buluyorsunuz?

Suhail Shaheen: Türkiye ile ilişkilerimiz zaten var. Bu yeni bir şey olmayacak. Geçmiş uzun yıllar boyunca ilişkilerimiz oldu. Ülkemiz Amerika ve ittifak güçlerinin işgali altındayken bile Türk mühendisleri bizimle çalışıyordu. Dolayısıyla Türk mühendislere ve Türklere iyi niyetle yaklaşıyorduk. Güvenlik güçlerimiz işgal zamanında bile Türk kuvvetlerine saldırmadı. Bu da bir iyi niyet gösterisiydi. Çünkü Türkiye Müslüman bir ülkeydi. Zira gelecekte pozitif ve yapıcı bir ilişki geliştirmek istiyorduk. Bu sadece bir yönüydü. Yani ilişkilerimize yeni başlamıyoruz. Ancak ilişkilerimizi gelecekte güçlendirmek ve artırmak istiyoruz. Şimdi farklı alanlarda uygulamalara da geçeceğiz. Eğitimde, ekonomide, yeniden inşada, işleri eskiden daha iyi hale getirmede, halkımız için istihdamda, yatırımda... Daha bunun gibi farklı alanlar sayabiliriz. Ülkemizin ihtiyacı olan her alanda... Her iki taraf da bu konuda mutabık kaldı. Bu alanlarda ilişkilerimiz olabilir.

E.Ö.: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikasını nasıl buluyorsunuz?

Shaheen: Her ülkenin kendi dış politikası vardır. Her ülkenin ve halkının en iyi şekilde çıkarlarına yöneliktir. Buna saygı duyuyoruz. Politikalarını belirleme hakları vardır. Fakat bizim tasarımız daha çok karşılıklı ilişkiler üzerine. Karşılıklı çıkarlarımız ve amaçlarımız olan alanlara odaklanıyoruz. İlişkilerimiz aynı zamanda karşılıklı saygı ve çıkara bağlı. Karşılıklı destek ve iş birliğine doğru ilerlerken ilişkilerimiz zaten güçlenecek ve gelişecek. Ayrıca iki ülke arasında daha fazla güven tesis etmiş olacağız.

E.Ö.: Bu sorunun altını çiziyorum çünkü geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Vekili "En önemli nokta Türkiye'nin size nasıl yaklaştığından ziyade sizin Türkiye'ye nasıl yaklaşacağınız" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu yoruma ne dersiniz?

Shaheen: Doğru ama biz de Türkiye bize nasıl yaklaşırsa öyle yaklaşacağız. Bize Müslüman kardeşleri gibi davranırsa biz de onlara Müslüman kardeşleri olarak yaklaşacağız. Bu bir kenarda dursun. Destek verirlerse, ülkemizin yeniden inşası için çaba gösterirlerse bu kritik süreçte bize el uzatırlarsa tabi ki takdirle ve hoş karşılarız. 30 yıldır işgalci süper güçlerle savaştık. Özgürlüğümüzü kazandık. Biz bir hürriyet gücüyüz. Bu noktada Türkiye'yi Müslüman bir kardeş ülke olarak görüyoruz. Kur'an- Kerim'e göre inananlar kardeştir. Kısacası bizim yaklaşımımız bu. Bu duruşa nasıl karşılık verecekleri onların kararı.

E.Ö.: Taliban hükümeti, Türkiye ve Katar arasında Kabil'deki uluslararası havalimanının işletilmesiyle ilgili anlaşma sürecinde bir gelişme var mı?

Shaheen: Evet, ilerleme var. Biliyorsunuz, ABD güçleri buradaki her şeyi mahvetti. Araçlara, hangara hatta araziye bile zarar verdiler. Halen tam olarak eski haline getirilmedi ama buradan uçuşlar yapılabiliyor. Birkaç gün içinde havalimanının tamamen eski haline geleceğini umuyoruz.

E.Ö.: Size sormadığım ama ekleyeceğiniz bir şey var mı?

Shaheen: Evet, Türk halkına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkeyi özgürleştirmek için mücadele veren Afganlara sempati duyan Türk halkına müteşekkirim. Türk halkının hem duasına hem desteğine ihtiyacımız var. Özellikle Afganistan'ın yeniden inşaasına yönelik desteğe... Çünkü artık kırk yıllık fedakarlığın ardından yeni bir döneme girdik. Bu sürede yaklaşık 2 milyon insanı kurban verdik. Bu dönem, eski Sovyetler Birliği işgalinden sonraki dönem. 2 milyondan fazla insan kaybettik. Bu yeni dönemde Afganistan'ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Afganistan halkı için ferah inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için kaynaklarımızı kullanıyoruz. Herkesin ve özellikle de Müslümanların yardımına ve desteğine ihtiyacımız var.

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