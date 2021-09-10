Taliban Sözcüsü Haşimi: Kadınların hükümette işi yok, onların işi çocuk doğurmak - Haberler
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Taliban Sözcüsü Haşimi: Kadınların hükümette işi yok, onların işi çocuk doğurmak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Taliban Sözcüsü Sayed Zekrullah Haşimi, Afgan medyasına verdiği demeçle kadınların ülkedeki geleceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Haşimi, ''Kadınların hükümette, bakanlıkta işi yok. Onların işi doğurmak ve İslam ahlakı için çocuklar yetiştirmek" dedi. Ülkedeki durumlarından endişen duyarak sokağa inen protestocu kadınları da hedef alan Haşimi, onların Afganistan'ın kadınları olmadığını belirtti.

Afganistan'da kurulan yeni Taliban hükümeti kabine toplantısı sonrası kadınlar için yeni yasakları duyurmuş buna göre, kadınların kriket de dahil olmak üzere spor yapmalarını yasaklamıştı.

''KADINLAR HÜKÜMETTE ASLA BAKANLIK GÖREVİ ALAMAZ"

Afgan medyası TOLO News'e dün bir demeç veren Taliban Sözcüsü Sayed Zekrullah Haşimi bu kez de ''Kadınların bakanlıkta işi yok. Kadınlar hükümette asla bakanlık görevi alamaz. Çünkü bu onların taşıyamayacağı bir yük. Bunun yerine doğurmalılar. Kabinede yerleri yok. Afgan kadınları, Afganistanlıları doğuran, onları İslam ahlakı üzerine yetiştirenlerdir.

"PROTESTO YAPANLAR AFGAN KADINI DEĞİL"

Haşimi ayrıca 'sokaklarda protesto eden kadınların Afganistan'ın kadınları olmadığını' söyledi.

Taliban Sözcüsü Haşimi: Kadınların hükümette işi yok, onların işi çocuk doğurmak
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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