Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi
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Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi

Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi.

AA muhabiri, Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiğini aktardı.

Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.

Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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