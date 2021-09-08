Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı! O anlar kamerada
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Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı! O anlar kamerada

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Afganistan'dan çok çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Kabil'deki Taliban karşıtı kadın protestocular, gösterilere katılmasını engellemek için bir bankanın bodrumuna kapatıldı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Afganistan sokaklarında kaos yaşanıyor. Ülke genelinde Taliban karşıtı protesto gösterileri sürerken, gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Son ABD askerinin bölgeden ayrılması ile Afganistan'da bir dönem sonra erdi. 20 yıl sonra gücü yeniden ele geçiren Taliban ise şiddet haberlerine konu olmaya devam ediyor.

Pençşir'deki direniş hareketinin 'ülke genelinde ayaklanın' çağrısı sonrası çoğu kadınlardan oluşan yüzlerce gösterici sokaklara çıkmıştı. Taliban ise göstericileri dağıtmak için uyarı ateşi açmıştı. Dünyanın yakında takip ettiği bu olayın tabiri caizse kan donduran görüntüleri ortaya çıktı.

KADINLARI BANKANIN BODRUM KATINA KAPADILAR!

Afgan bir kadının Taliban militanlarından gizleyerek çektiği video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Afganistan Kabil'deki Taliban karşıtı kadın protestocular, gösterilere katılmasını engellemek için bir bankanın bodrumuna kapatıldı. Kadın hakları, çalışma ve özgürlük için yürümek isteyen kadınların yanı sıra Anti- Pakistan sloganları da atıldı.

Protestolarda Taliban üyeleri, rastgele ateş açtı ve bazı kişileri gözaltına aldı. Bankanın bodrumuna kapatılan kadınlardan biri, yaşadıklarını telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, panik halindeki kadın ve çocuklar yer alırken, bir Taliban üyesinin sesinin ardından kayıt kesiliyor.

Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı! O anlar kamerada
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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