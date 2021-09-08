Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban her ne kadar ılımlı mesajlar verse de, yönetim anlayışının böyle olmayacağı her gün daha net anlaşılıyor. Taliban'ın dün açıkladığı geçici kabinede kültür bakanının yardımcısı olarak görev yapacak Ahmedullah Vasık, kadınların kriket oynarken yüzlerinin ve bedenlerinin görüneceğini belirterek, şeriatın buna izin vermediğini ifade etti.