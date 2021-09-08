Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor
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Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban her ne kadar ılımlı mesajlar verse de, yönetim anlayışının böyle olmayacağı her gün daha net anlaşılıyor. Taliban'ın dün açıkladığı geçici kabinede kültür bakanının yardımcısı olarak görev yapacak Ahmedullah Vasık, kadınların kriket oynarken yüzlerinin ve bedenlerinin görüneceğini belirterek, şeriatın buna izin vermediğini ifade etti.

Taliban üyelerinin Afganistan'daki icraatları dünya genelinde dehşetle izlenirken, dün açıklanan geçici kabine de ülkenin geleceğine dair önemli ipuçları verdi.

"KADINLARIN KRİKET OYNAMASI GEREKLİ DEĞİL"

Kabinede kültür bakan yardımcılığı görevine getirilen Ahmedullah Vasık, "Kadınların kriket oynamasına izin verileceğini sanmıyorum, zira kadınların kriket oynaması gerekli değil" ifadelerini kullandı.

"YÜZLERİNİN VE VÜCUTLARININ ÖRTÜLEMEYECEĞİ BİR DURUMLA KARŞILAŞABİLİRLER"

Avustralya merkezli yayın kuruluşu SBS'e konuşan Vasık, "Krikette yüzlerinin ve vücutlarının örtülemeyeceği bir durumla karşılaşabilirler. İslam kadınların böyle görünmesine izin vermiyor" şeklinde konuştu.

"İSLAM EMİRLİĞİ BU TÜR SPORLARI YAPMALARINA İZİN VERMEZ"

Medya çağında olunduğunu söyleyen bakan yardımcısı, "Fotoğraflar ve videolar olacak ve insanlar onlara bakacak. İslam ve İslam Emirliği (Afganistan) kadınların kriter oynamasına ya da açık görünecekleri türden sporları yapmalarına izin vermez" dedi.

Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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