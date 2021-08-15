Afganistan'ı ele geçiren Taliban, ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiriyor

Taliban'ın Afganistan'ın büyük bölümü ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı da ele geçirmesinin ardından yönetim resmen el değiştiriyor. Bir Taliban yetkilisinin açıklamasına göre; ülkenin ismi Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirilecek.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

TALİBAN GEÇİŞ HÜKÜMETİ TEKLİFİNİ REDDETTİ

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban'dan iki yetkili ise Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü.

KABİL'DE 11 BÖLGE TALİBAN KONTROLÜNDE

Taliban sözcüsü, Kabil'deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak, ilçelere "güvenliği sağlamak" için girdiklerini belirtti.

KABİL HAVALİMANI'NDAN UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

NATO yetkilisi basına verdiği demeçte, Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını ve yalnızca askeri uçaklara izin verildiğini aktardı. Havaalanı, çok sayıda ülke tarafından vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatları tahliye etmek amacı ile kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı