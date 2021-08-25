Tahliyelere Taliban mı sızdı? Fransa'da güvenlik taramasını geçemeyen 5 Afgan gözaltına alındı, Avrupa alarma geçti

Afganistan'ın Taliban kontrolü altına girmesi sonrasında ülkeyi terk etmek isteyen insanlar için yabancı ülkelerin askeri güçleri tarafından tahliye operasyonları başlatıldı. Ancak Kabil'den gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili ortaya çıkan haber, Avrupa'da kriz çıkardı. Tahliye esnasında Taliban üyelerinin Batı ülkelerine sızması endişe yaratırken, Fransa'ya getirilen 5 Afgan, Taliban bağlantısı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da tahliyeler devam ederken, ülkeden ayrılan Afganların güvenlik taramalarıyla ilgili şüphe oluştu. Bu kişilerin arasında Taliban üyelerinin sızmış olabileceği iddiası, Afganistan'dan tahliye operasyonu yapan ülkeleri karıştırdı.

FRANSA'DA 5 AFGAN GÖZALTINA ALINDI

Nitekim Afganistan'dan tahliye edilen ve Fransa'ya getirilen 5 kişinin, Taliban bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözlem altında tutulduğu açıklandı. Gözaltındaki bir kişinin, Fransa'nın Kabil Büyükelçiliğinin tahliye edilmesinde büyük yardımı olduğu öğrenildi. Bu kişinin Fransa'da yetkililere yaptığı açıklamada, Taliban için çalıştığını ve bir kontrol noktasından sorumlu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Fransa, Kabil'den yaklaşık 2 bin kişiyi Avrupa'ya getirdi.

İNGİLTERE'DE DE TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan İngiltere'de de benzer bir endişe su yüzüne çıktı. Kabil'den ülkeye getirilen bir Afganın İngiltere seyahat yasağı listesinde olduğu ortaya çıktı. Sky News'a konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, daha sonra bu haberi yalanladı ve İngiliz halkının güvenliği için tüm önlemlerin alındığını duyurdu. Wallace, sistemde her ismi olan kişinin bir tehdit oluşturmadığını da ifade etti.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde Taliban'dan kaçan Afgan vatandaşları için oluşturulacak ortak mülteci politikası konusunda görüş ayrılıkları sürerken, bütün gözler bu konuda çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığı belirten Avrupa Komisyonu'na çevrilmiş durumda.

YABANCI ASKERLERİN AYRILMASI İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

Son olarak Taliban Sözcüsü, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini ve bu tarihin ileri çekilmesini kabul etmeyeceklerini kaydetti.