Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı

Afganistan'daki yeni yönetimin Savunma Bakanlığı sözcüsü katıldığı bir televizyon programında kendisine sorulan soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Ülkede yayın yapan 1TV televizyon kanalında bir programa katılan Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, kendisine yöneltilen birçok özel soruya yanıt verdi.

"KURTLAR VADİSİ" YANITI BÜYÜK SES GETİRDİ

Harezmi'nin yanıtları arasında en fazla dikkat çekeni ise Kurtlar Vadisi ile ilgili kısım oldu. Sunucunun kendisine yönelttiği "En son ne zaman ve hangi filmi izlediniz?" sorusuna Harezmi, "Kurtlar Vadisi" yanıtını verdi.

TELEVİZYON PROGRAMLARINA KATILIYORLAR

Geçtiğimiz Ağustos ayının ortasında çatışmasız bir şekilde başkent Kabil'e girip yönetimi devralan Taliban'a bağlı birçok isim ülkede yayın yapan televizyon programlarına katılıyor. Taliban yetkilileri siyasi tartışma programlarının yanında akşam saatlerinde yayınlanan talk-show programlarında da boy gösteriyor.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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