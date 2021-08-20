Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla taradılar

Yaklaşık 10 gün önce Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ılımlı mesajlar vererek 'genel af' ilan ettiğini duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bir polis şefi Taliban militanları tarafından infaz edildi.

Afganistan'da 20 yıl sonra ülkenin yönetimini fiilen devralan Taliban ılımlı açıklamalar yapsa da ülkeden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Taliban'a karşı savaşan bir polis şefi militanlar tarafından infaz edildi.

OTOMATİK SİLAHLARLA TARADILAR

Bölgeyi ele geçirdikten sonra Taliban tarafından tutuklanan polis şifinin öldürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Söz konusu videoda Herat yakınlarındaki Badgis Eyaleti polis şefi General Hacı Molla Achakzai'nin otomatik silahlarla vurularak öldürüldüğünü anlar yer alıyor.

"GENEL AF" SÖZÜ HAVADA KALDI

Söz konusu infaz Taliban'ın 'genel af' ilan etmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Taliban'dan yapılan açıklamada, "Herkes için genel af ilan edildi. Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız" ifadelerine yer verilmişti.

BURKA GİYMEYEN KADINI DA ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde ise Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürülmüştü. Söz konusu görüntülere ABD'li Fox News kanalı ulaşmış ve talihsiz kadının infaz edildikten sonraki görüntüsünü izleyicileri ile paylaşmıştı.