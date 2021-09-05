Taliban'ın ele geçirdiği ABD üssü Bagram, ilk kez görüntülendi
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Taliban'ın ele geçirdiği ABD üssü Bagram, ilk kez görüntülendi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirince, ABD askerleri de ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. ABD'nin karargah ve hapishane olarak kullandığı Bagram üssünün son hali ise ilk kez görüntülendi. Taliban'ın eline geçen üste, hapishaneden kaçan mahkumların bıraktıkları eşyalar, ABD'nin gitmeden kullanılamaz hale getirdiği teçhizatlar bulundu.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı. Taliban ülkede kontrolü eline aldı, ABD ise tüm askeri gücünü ülkeden çekti.

Afganistan'daki en büyük NATO hava üssü ve ABD güçlerinin ana karargâhı olan Bagram da yabancı askerlerin ülkeden çekilmesiyle Taliban'ın eline geçti. ABD bayraklı kuleleri, fast-food zincirleri, sinema ve kafeleriyle adeta küçük Amerika olan üste, şimdi Taliban bayrakları dalgalanıyor.

HAPİSHANEDEKİ MAHKUMLAR KAÇTI

ABD askerleri Bagram Üssü'nü Taliban'la anlaşması nedeniyle terk edince burada tutulan mahkumlar da hapishaneden kaçmanın yolunu buldu. CNN TÜRK Ekibi o üsse girdi ve Afganistan'daki 'küçük Amerika' olarak anılan Bagram'ı görüntüledi.

Hangarın içinde bulunan konteynerda içinde kullanılamaz hale getirilen telsizler de bulundu.

HELİKOPTERİ KULLANILAMAZ HALE GETİRMİŞLER

Görüntülerde ABD'nin geride bırakmak zorunda kaldığı bir helikopter de yer aldı. Muhabir, ABD'nin bölgeden ayrılmadan helikopteri kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. Ayrıca askerlerin kaldığı barakaların da bölgeden ayrılmadan evvelyakıldığı öğrenildi.

Taliban'ın ele geçirdiği ABD üssü Bagram, ilk kez görüntülendi
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Gözde Nur Bayar
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