Taliban'ın başkent Kabil sokaklarındaki protestocu kadınları kırbaçladıkları görüntüler ortaya çıktı
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Taliban'ın başkent Kabil sokaklarındaki protestocu kadınları kırbaçladıkları görüntüler ortaya çıktı

Taliban'ın başkent Kabil sokaklarındaki protestocu kadınları kırbaçladıkları görüntüler ortaya çıktı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçiren Taliban'a karşı bugün yüzlerce kadın başkent Kabil'de protesto için sokağa indi. Göstericileri dağıtmak için havaya ateş açan, gazetecileri döven Taliban militanlarının eylem yapan kadınları da vahşice kırbaçladıkları görüntüler ortaya çıktı. Yönetimi ele geçirdiğinde yaptığı ılımlı açıklamalarla dikkat çeken Taliban'ın kadınlara yönelik bu tavrı kamuoyunda büyük tepki çekti.

Dün sabah saatlerinde direnişin kalesi Pençşir vilayetini de ele geçirerek Afganistan'daki kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyuran Taliban, bugün hiç beklemediği bir protestoyla karşılaştı.

YÜZLERCE KADIN PROTESTO İÇİN SOKAĞA İNDİ

Pençşir direnişine liderlik eden isimlerden Ulusal Direniş Cephesi komutanı Ahmed Mesud dün Taliban'a karşı "ulusal ayaklanma" çağrısında bulunmuş ve "İçeride veya dışarıda nerede olursanız olun, sizleri ülkemizin onuru, özgürlüğü ve refahı için ulusal bir ayaklanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Mesud'un ayaklanma çağrısına uyan aralarında yüzlerce kadının da bulunduğu kalabalıklar Taliban'ı protesto için bugün sokağa indi.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR, GAZETECİLERİ DÖVDÜLER

Başkent Kabil caddeleri kadınların özgürlük sloganlarıyla inlerken, Taliban militanlarının bu gösterilere de tepkisi sert oldu. Taliban'ın kalabalıkları dağıtmak için havaya ateş açtığı, gazetecileri dövdüğü ve araçlara saldırdığı görülürken, sosyal medyaya düşen bir görüntü ise gündem yarattı.

GÖSTERİCİ KADINLARI VAHŞİCE KIRBAÇLADILAR

Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan videoda Taliban militanlarının protesto için sokağa inen kadınları kırbaçladıkları görüldü. Uyarılarına kulak asmayan kadınlara sert müdahale eden Taliban militanlarının, kalabalığı dağıtmak için kırbaç kullanmaları dünyaya verdikleri ılımlı mesajların da karşılığının olmadığını gözler önüne serdi.

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Yüzlerce Afgan kadın, Kabil sokaklarını "Özgürlük" sloganlarıyla inletti! Taliban göstericileri ateş açarak dağıttı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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