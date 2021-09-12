Taliban'ın Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'yi öldürdüğü iddia edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taliban'ın Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'yi öldürdüğü iddia edildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Taliban'ın Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesi sonrasında Tacikistan'a kaçtığı konuşulan direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin şoförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin şoförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

AZİZİ'NİN NEREYE GİTTİĞİ BİLİNMİYOR

Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti. Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Taliban'ın Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'yi öldürdüğü iddia edildiEski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih.

SALİH'İN TACİKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih'in Taliban'ın ülkenin tamamını kontrol altına alması sonrasında Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.

Taliban'ın Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'yi öldürdüğü iddia edildi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Taliban Sözcüsü Haşimi: Kadınların hükümette yeri yok, onların işi doğurmak

Taliban Sözcüsü Haşimi: Kadınların hükümette yeri yok, onların işi doğurmak

 Hükümeti kuran Taliban'ın ilk icraatı süpürgeleri kapıp Afganistan sokaklarını temizlemek oldu

Hükümeti kuran Taliban'ın ilk icraatı süpürgeleri kapıp Afganistan sokaklarını temizlemek oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Taliban'ın Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'yi öldürdüğü iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 10:21:23. #1.17#