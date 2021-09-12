Taliban'ın Afganistan'da direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'yi öldürdüğü iddia edildi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Taliban karşıtı direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin şoförüyle arabada giderken durdurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

AZİZİ'NİN NEREYE GİTTİĞİ BİLİNMİYOR

Yeğeni Shuresh Salih, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Azizi'nin nereye gittiğinin bilinmediğini belirtti. Öte yandan, Pençşir vilayetinde direniş güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih.

SALİH'İN TACİKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih'in Taliban'ın ülkenin tamamını kontrol altına alması sonrasında Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.

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