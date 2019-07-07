Taliban'ın Afganistan'da bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en 12 kişi yaşamını yitirdi

Taliban'ın Afganistan'da bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en 12 kişi yaşamını yitirdi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Ghazni vilayetinde, bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en az 8 güvenlik görevlisi ve 4 sivil yaşamını yitirirken, 50’den fazla kişi yaralandı.

Taliban'ın Afganistan'da bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en 12 kişi yaşamını yitirdi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinde, bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en az 8 güvenlik görevlisi ve 4 sivil yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi yaralandı. Saldırının Afgan istihbarat birimlerini hedef aldığı bildirildi.

Taliban yaptığı bir açıklamayla kent merkezindeki bombalı saldırıyı üstlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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