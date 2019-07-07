Taliban'ın Afganistan'da bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en 12 kişi yaşamını yitirdi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinde, bomba yüklü bir aracı patlatması sonucu en az 8 güvenlik görevlisi ve 4 sivil yaşamını yitirirken, 50'den fazla kişi yaralandı. Saldırının Afgan istihbarat birimlerini hedef aldığı bildirildi.

Taliban yaptığı bir açıklamayla kent merkezindeki bombalı saldırıyı üstlendi. Euronews.com'da Görüntüle