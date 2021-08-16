Taliban güçleri, Kabil Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalışanları engelliyor
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Taliban güçleri, Kabil Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalışanları engelliyor

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'in dün Taliban kontrolüne geçmesiyle başlayan karmaşa devam ediyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in dün Taliban kontrolüne geçmesiyle başlayan karmaşa devam ediyor. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına akın eden insanların sayısı her geçen saat daha da artıyor. Havalimanına girişleri engellemek için kapıları kapatan Taliban güçleri, havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.

Taliban güçleri, Kabil Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalışanları engelliyor
Taliban güçleri, Kabil Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalışanları engelliyor
Taliban güçleri, Kabil Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalışanları engelliyor
Taliban güçleri, Kabil Uluslararası Havalimanı'na girmeye çalışanları engelliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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