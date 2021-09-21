Taliban'dan kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalmakla suçlanan adama böyle işkence ettiler - Haberler
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Taliban'dan kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalmakla suçlanan adama böyle işkence ettiler

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, başkent Kabil'de cep telefonu çaldığı tespit edilen bir adamı cadde ortasında trafik levhasına bağlayıp kırbaçladı. O anlar kayda alınırken, videoda militanların direğe bağladıkları adama tekme ve yumruk attığı görülüyor.

Taliban'ın 20 yıl sonra iktidara geldiği Afganistan'dan kan donduran haberler gelmeye devam ediyor. Her ne kadar Taliban sözcüleri tarafından dünya kamuoyuna ılımlı mesajlar verilse de ülkeden gelen görüntüler bunun tam tersini söylüyor.

KIRBAÇLAYARAK CEZALANDIRDILAR

Kabil'de cep telefonu çalmak ile suçlanan kişi sokak ortasında bir direğe bağlandı ve kırbaçlanarak cezalandırıldı. Olaya ait görüntüler sosyal medyada yer aldı ve kısa sürede gündem oldu. Tepki çeken görüntüler, görgü tanıklarının ifadelerine göre Eğitim Bakanlığı binasının önünde gerçekleşti.

Taliban'dan kırbaçlı ceza! Cep telefonu çalmakla suçlanan adama böyle işkence ettiler
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
Shef :Haber öyle bir anlatılmış ki hırsızlık çoook sıradan geldi bana.... Hırsızlık suç değil, ceza vermek suçmuş gibi anlatılmış.
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