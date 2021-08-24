Taliban'dan ABD'ye mesaj gibi atama! Eski Guantanamo mahkumu Savunma Bakanı Vekili olarak görevlendirildi

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, eski Guantanamo mahkumu molla Abdul Kayyum Zakir'i Savunma Bakanı Vekili olarak atadı.

Afganistan'da ABD'nin çekilmesiyle birlikte Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle birlikte ülke yönetimine atamalar yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Katar merkezli Al Jazeera haber kanalının Taliban'dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre örgüt, eski Guantanamo mahkumu molla Abdul Kayyum Zakir'i Savunma Bakanı Vekili olarak atadı. Taliban'ın son ataması ABD'ye mesaj olarak algılandı.

GUANTANAMO HAPİSHANESİ'NİN ÖNEMİ

Guantanamo Kampı, 2002 yılından itibaren askeri hapishane olarak kullanılmakta olan, Küba'daki Guantanamo körfezi askeri üssünün bir bölümüne verilen isim. Burada, başta Afganistan olmak üzere çeşitli ülkelerde ele geçirilen, El-Kaide ve Taliban ile ilgisi olduğundan şüphelenen kişiler tutuluyor.