Talha Uğurluel kimdir? Talha Uğurluel kaç yaşında?
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Talha Uğurluel kimdir? Talha Uğurluel kaç yaşında?

Talha Uğurluel kimdir? Talha Uğurluel kaç yaşında?
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Talha Uğurluel, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Amerika'dan Yemen'e, Vietman'dan Bosna'ya birçok ülkede gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine Türkiye içinde de hız kesmeden devam eden Uğurluel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Talha Uğurluel kimdir? Talha Uğurluel kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Talha Uğurluel, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında. Amerika'dan Yemen'e, Vietman'dan Bosna'ya birçok ülkede gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine Türkiye içinde de hız kesmeden devam eden Uğurluel'in hayatı merak ediliyor. Peki, Talha Uğurluel kimdir? Talha Uğurluel kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

TALHA UĞURLUEL KİMDİR?

Talha Uğurluel, 13 Ağustos 1976 yılında Manisa'da doğan tarihçidir.

Manisa Demirci'li olan Talha Uğurluel, 1997 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Tarih bölümünden mezun oldu. 8 yıl Özel Radyolarda tarih programları yaptı. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış birçok makalesi olup, Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, Dünyaya Hükmeden Sultan, Sarayın Kutsalları, Kanuni'nin Akıl Oyunları, Tarih Tıbbı Konuşturdu, Mekanlar ve Olayları ile Hz.Muhammed'in Hayatı ve Balkanların Başkenti Edirne, adlı kitapların yazarıdır. Ayrıca Çanakkale, Edirne, Kanuni ve Mekke Medine tarihi ile ilgili cd çalışmaları mevcuttur.

İki yıl İmaj kitap çalışmaları yapmış olup, Mukaddes Emanetler, Timur'un Tüzükatı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıratı ve Harp Mecmuası, editörlüğünü yaptığı eserlerden birkaçıdır. Muhtelif Turizm Acentalarında AR-Ge Yönetmenliği yapan Uğurluel, iki dilde profesyonel Turist Rehberliği yapmakta olup, yerli ve yabancı gruplar ile Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine Kültür Gezileri düzenlemektedir.

Amerika'dan Yemen'e, Vietman'dan Bosna'ya birçok ülkede gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine Türkiye içinde de hız kesmeden devam etmektedir.

Habertürk Öteki Gündem Programının danışmanlığını sürdüren Uğurluel, TRT Radyo 1 de 4 yıldır devam eden Konuşan Tarih programını da sunmaktadır.

Halen Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde Akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

TALHA UĞURLUEL KAÇ YAŞINDA?

Talha Uğurluel, 1976 doğumlu olup 45 yaşındadır.

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Talha Uğurluel kimdir? Talha Uğurluel kaç yaşında? - Haberler
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