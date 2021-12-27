AKSARAY (İHA) - - Talha Bora Öge Aksaray'da öğrencilerle buluştu

AKSARAY - Radyo Programcısı ve Yazar Talha Bora Öge 'Günaydın Gece' isimli program kapsamında Aksaray'da öğrencilerle bir araya geldi.

Aksaray Üniversitesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına düzenlenen 'Gençlik söyleşileri' programı kapsamında Radyo Programcısı ve Yazar Talha Bora Öge bir birinden farklı şiirleri ile öğrencilerle buluştu. Aksaray Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen programda Talha Bora Öge şiir ve söyleşisi ile dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şiir dinletisinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın ölümsüz eserleri Öge'nin orkestrası tarafından konularına göre sırayla seslendirildi. 'Gençlik söyleşileri' programının ardından Yazar Talha Bora Öge sahnede yeni kitabı 'Var Bir Hayalimiz' hakkında bilgi verdi. Öğrencilerle sohbetler gerçekleştiren Öge, burada öğrencilere kariyerlerinde seçecekleri meslekler hakkında tavsiyelerde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda Talha Bora Öge öğrencilerle sahneden hatıra fotoğrafı çekerek ayrıldı.