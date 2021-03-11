Talaslı öğrencilerden İstiklal Marşı klibi

Talaslı öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde ilçenin çeşitli mekanlarında çekilen video kliple farklı bir kutlama hazırladı.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla Talas TOKİ Levent Çetinkaya İlkokulu ve Durak Havva Demir Ortaokulu'ndan 8 öğrenci, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü için hazırlanan video klipte marşın ilk iki kıtası için kameralar karşısına geçti.

Her bir mısrayı ellerinde Türk Bayrakları ve üzerlerinde ay-yıldızlı tişörtle bir öğrencinin okuduğu klipte Talas'ın Somuncu Baba Çilehanesi, Zincidere Mektebi, Ali Dağı 360, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tablakaya Belediye Konağı, Harman Meydanı, Talas Sanat Galerisi, Ali Saip Paşa Sokağı gibi ilçenin tarihi ve turistik mekanları yer aldı.

Öğrenciler daha sonra belediye hizmet binası önünde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte marşın onuncu kıtasını coşkuyla okudu.

Heyecanla ve gururla okunan marşın çekimlerinden sonra Başkan Yalçın, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

"MİLLİ MÜCADELENİN ŞİİRSEL DESTANLAŞMASI ZORDUR"

Bu önemli gün vesilesiyle İstiklal Marşı'nın önemine dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Cephelerde kazanılan mücadelenin ardından bağımsızlık muştusunun bir tezahürüdür İstiklal Marşı'mız. Elbette bu zorlu mücadelenin şiirsel ifadeyle destanlaşması büyük bir zorluk ve sorumluluk gerektiriyordu. İşte milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bunu başarmıştır. Bu vesileyle kurtuluş mücadelesindeki bütün şehitlerimizi ve milli şairimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bizler de yavrularımızla hem onları andık hem de ilçemizin her bir köşesinde o ruhu yansıtmaya çalıştık." dedi.

Klipte yer alan öğrencilerden Mustafa Kerem Çakmak, bu organizasyonda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Binlerce öğrenci arasından seçilerek burada yer almak gurur verici. Çok heyecanlı ve coşkulu bir olay." diye konuştu.

Bir başka öğrenci Ceren Soyluş ise, "İstiklal Marşı'mızı okurken çok gururlandım ve kendimi şanslı hissettim." diyerek duygularını paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı