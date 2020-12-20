Talas'tan kırsala 5 yeni gölet
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Talas'tan kırsala 5 yeni gölet

20.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:15
Talas'tan kırsala 5 yeni gölet

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde hayvancılığa katkı için bir adım daha atılarak içme suyu hizmeti verecek 5 adet gölet yapıldı.

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde hayvancılığa katkı için bir adım daha atılarak içme suyu hizmeti verecek 5 adet gölet yapıldı.

Talas Belediyesinin merkezle birlikte kırsala hizmeti de hız kesmeden devam ediyor. Kırsal mahallelerde özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulama ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yayla ve dağlık arazilerde gölet yapımı gerçekleştirildi.

Çömlekçi, Kepez ve Alaybeyli mahallelerinde yapılan 5 gölet, hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre insanından tam not aldı.

"BAŞKANIMIZ AMBULANS HIZINDA HİZMET GÖNDERİYOR"

Son olarak mahalleye ikinci göletin yapıldığı Alaybeyli'nin muhtarı Ender Şahin, yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Mahallemize yazın bir gölet yapılmıştı. Oranın mesire alanına dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Hayvanlarımızın su içmesi içinse Talas Belediyesi ekiplerince bölgeye ikinci bir gölet yapıldı. Yeraltı sularından meydana gelen göletin yapımı için Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu bölgede su yoktu. Başkanımız su kaynaklarının bulunmasını sağlayarak bu göletleri yaptırdı. Burası bizim için bulunmaz bir nimet oldu. Başkanımız helikopter istesek neredeyse gönderecek. Hangi hizmeti istesek ambulans hızında gönderiyor." dedi. - KAYSERİ

Talas'tan kırsala 5 yeni gölet
Talas'tan kırsala 5 yeni gölet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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