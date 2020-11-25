Talas'tan çölyak hastalarına gıda paketi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Talas'tan çölyak hastalarına gıda paketi

25.11.2020 12:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 13:01
Talas'tan çölyak hastalarına gıda paketi

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sağlıyor.

Talas Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği sağlıyor.

Düzenli aralıklarla devam eden destek kapsamında 100 aileye gıda paketlerinin teslimatı yapıldı. Temel gıda maddelerinden oluşan gıda kolisinin içinde gluten içermeyen un, makarna, irmik, bulgur, bisküvi, çikolata, kek ve çeşitli hamur işi gibi ürünler yer alıyor. Yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden çölyaklı vatandaşlar da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Çölyak hastası bir çocuk belediye tarafından başlatılan hizmetten mutlu olduğunu 'Başkan Amca, bizi düşündüğün için teşekkür ederim' sözleriyle dile getirirken, çölyak hastası bir diğer vatandaş ise, "Çölyak hastalarının gıdaları çok pahalı, durumu çok zor. Böyle bir hizmet verdiği için belediyemize tekrar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş ise "Bütün çölyaklılar adına Başkan Yalçın'a teşekkür ediyorum. Gerçekten çölyak hastaları çok zorlandılar insanlar iki gün sokağa çıkma yasağı olacak diye fırınlara yığıldılar ama bir yıllardır ekmek bulamıyoruz, fırınımız yok bize ekmek üretecek yani çok teşekkür ediyorum size. Hastalığımızdan dolayı zor beslenme şartlarımız var, aldığımız gıda ürünleri oldukça pahalı, bundan dolayı da Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

Talas'tan çölyak hastalarına gıda paketi
Talas'tan çölyak hastalarına gıda paketi
Talas'tan çölyak hastalarına gıda paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çölyak hastalarına gıda yardımı
Çölyak hastalarına gıda yardımı
Afrin'de bin yetime çocuk gıda paketi
Afrin'de bin yetime çocuk gıda paketi
Destek paketlerinin dağıtımı sürüyor
Destek paketlerinin dağıtımı sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Akçıl Hande Erçel İrem Derici Demet Akalın
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Talas'tan çölyak hastalarına gıda paketi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 13:02:41. #1.14#
title