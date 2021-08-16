Talas'ta 'Olay Yeri İnceleme Ekibi' yerinde tespit için yeniden yollarda
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Talas'ta 'Olay Yeri İnceleme Ekibi' yerinde tespit için yeniden yollarda

Talas'ta 'Olay Yeri İnceleme Ekibi' yerinde tespit için yeniden yollarda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Olay Yeri İnceleme olarak bilinen yerinde tespit gezilerine yeniden başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Olay Yeri İnceleme olarak bilinen yerinde tespit gezilerine yeniden başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir ara verilen inceleme gezilerine yeniden başlayan Başkan Yalçın, günün ilk ışıklarıyla birlikte başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleriyle beraber Mevlana Mahallesi'ndeki Karadut Parkı'ndan başlayarak bölgedeki yol, kaldırım, park ve istinat duvarı incelemesinde bulundu. Başkan Yalçın, gezi sırasında bir ara eline makas alarak fidanların dallarını da budadı.

Güzergah üstündeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Yalçın, kendilerine görüş ve taleplerini iletenlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Yalçın daha sonra Anayurt Tramvay Hattı üzerinde Talas Belediyesi tarafından yapılacak çalışmaları denetledi.

Son olarak Mevlana Mahallesi 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde kurulan aşı uygulama çadırını ziyaret ederek bilgiler alan Başkan Yalçın, "Salgınla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ve duyarlılık gösterip aşı olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Aşımızı olalım, hep birlikte ilçemizi maviye taşıyalım" çağrısında bulundu.

Yetkililer de burada yaptığı açıklamada Kayseri'de herkesin iki katı aşı yapan bir birim olduklarını dile getirdi ve çalışmalarına ara vermeksizin devam ettiklerini söyledi. - KAYSERİ

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Talas'ta 'Olay Yeri İnceleme Ekibi' yerinde tespit için yeniden yollarda
Talas'ta 'Olay Yeri İnceleme Ekibi' yerinde tespit için yeniden yollarda
Talas'ta 'Olay Yeri İnceleme Ekibi' yerinde tespit için yeniden yollarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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