Talas Millet Bahçesi Yarışması sonuçlandı
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Talas Millet Bahçesi Yarışması sonuçlandı

Talas Millet Bahçesi Yarışması sonuçlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'de ilk kez bir millet bahçesinin yarışmayla belirleneceği Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye'de ilk kez bir millet bahçesinin yarışmayla belirleneceği Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi Kentsel Tasarım Yarışması sonuçlandı. Buna göre İsmail Kocataş ve ekibinin hazırladığı 11 sıra numaralı proje birinciliği elde etti.

Yarışmaya katılan projeler arasında 3'ü derece 3'ü mansiyon olmak üzere toplam 6 proje ödüle layık görülürken ödüle layık görülen projeler şu şekilde: İsmail Kocataş'ın liderliğinde Mimar Yakup Akdağ, Mimar Hamza Orak Şehir Plancısı Seda Altan, Peyzaj Mimarı Betül Şİşdağ ve Mimar Gülşah Güneş tarafından hazırlanan proje 1.'lik ödülünü alırken Mimar Fırat Doğan, Mimar Burcu Kırcan Doğan, Şehir Plancısı Ceren Özcan, Peyzaj Mimarı Öykü Kocaman tarafından hazırlanan proje 2.'lik ödülünü, Mimar Alper Gülle, Mimar Gülhis Duygun Gürkıvrak, Ahmet Kıvanç Kutluca, Mimar Serim Aygen Kiştin, Mimar Dilem Dağ, Mimar Halil İbrahim Bayındır, Peyzaj Mimarı Aslı Özbilen, Songül Sancak, Mimar Burcu Saral, Mimar İsmail İşcan, Mimar Uğur Yögen ve Şule Hisar tarafından hazırlanan proje üçüncü olarak seçildi.

Değerlendirme sonucu mansiyon ödülüne layık görülen eserler de şu şekilde oluştu: 1.mansiyon ödülüne Murat Çağlar Baydoğan, Fazıl Akdağ, Alim Battal, Ceyhan Yücel, Azer Özgür, Vera Saniye Yıldız, İnanç Yüksel, Ahmet Faruk Bayrak, Nurdan Talaslıoğlu, Gizem Kilci tarafından hazırlanan proje seçilirken 2.mansiyon ödülüne Alper Aksoy, Mehmet Akif Kemerlioğlu, Mehmet Yasin Çınar, Mehmet Futtu, Vesile Tokgöz, Sinem Sicimoğlu Gengeç, Dilara Kayapınar ve Buse İnci, Selin Lengerli'nin hazırladığı proje seçildi. 3.mansiyon'a ise Fatma Sezgin, Cansu Karaman, Şaziye Localı ve Dilek Yürük tarafından hazırlanan proje layık görüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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