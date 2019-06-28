Talas Belediyesinden gıda denetimi
Talas Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda denetimlerini sürdürüyor.
Talas Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için gıda denetimlerini sürdürüyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler planlanan takvime göre yaptıkları çalışmalarda marketlerde yerli ürün etiketlerini, fiyatları ve paketlerde yer alan ağırlıkların kasadaki karşılaştırmalarını kontrol ediyor.
İncelemelerde uygunsuzluk tespit edilmeyen iş yerlerine hassasiyetleri için teşekkür edilirken, mahalle pazarlarının da denetimleri yapılıyor.
Kaynak: AA
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