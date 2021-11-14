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Talas Belediyesi Kamber Mahallesi'ne alternatif yol yaptı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Talas Belediyesi Kamber Mahallesi'ne alternatif yol yaptı

Talas Belediyesi tarafından yapılan, Kamber Mahallesi'ni Malatya yoluna bağlayan yeni yol hizmete girdi.

MALATYA (AA) - Talas Belediyesi tarafından yapılan, Kamber Mahallesi'ni Malatya yoluna bağlayan yeni yol hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni yol, mahalledeki maden ocaklarına giden yük araçlarının mahalle içine girmesini engelledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamber muhtarı Ömer Navruz, 20 yıllık hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Yük araçlarının köyün içinden geçmesiyle toz ve gürültü yaşandığını vurgulayan Navruz, "Bu yolun yapımında başkanımızın çok çabası oldu, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel alternatif bir yol oldu. Başkanımız kırsala gerçekten çalışıyor. Allah razı olsun. Köyümüzün içinden geçen eski yolun ulaşımı şimdi daha güvenli hale geldi. Köyde bir sakinlik oluştu. Taş ocağı bizim tepemizde çalışıyordu. Komşularımız sakinlik böyle mi olurmuş diye şaşırıyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Salih Karaduman da evi yol kenarında olduğundan kamyonların gürültüsünün rahatsız ettiğini, yeni yolla bu sorunun ortadan kalktığını belirtti.

Talas Belediyesi Kamber Mahallesi'ne alternatif yol yaptı

Talas Belediyesi Kamber Mahallesi'ne alternatif yol yaptı

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