Talas Antika Pazarı yarın açılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talas Antika Pazarı yarın açılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Talas Antika Pazarı yarın açılacak

Kurulduğu günden bu yana her ayın vazgeçilmezleri arasında yer alan Talas Antika Pazarı koleksiyonerler ile antika meraklılarını buluşturmaya hazırlanıyor.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kurulduğu günden bu yana her ayın vazgeçilmezleri arasında yer alan Talas Antika Pazarı koleksiyonerler ile antika meraklılarını buluşturmaya hazırlanıyor.

Tarihi Harman Mahalle Meydanında 13 Mart Pazar günü kurulacak pazarda birbirinden değerli antika ürünler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Antika tarım aletlerinden, sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazara her zaman olduğu gibi bu Pazar günü de yoğun ilgi bekleniyor - KAYSERİ

Talas Antika Pazarı yarın açılacak

Talas Antika Pazarı yarın açılacak

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pazar, Talas, Mart, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title