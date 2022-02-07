Taladro & Eda Sakız - Darağacı şarkı sözleri! 'Darağacı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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Taladro & Eda Sakız - Darağacı şarkı sözleri! 'Darağacı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Taladro & Eda Sakız - Darağacı şarkı sözleri! 'Darağacı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Taladro ve Eda Sakız'ın birlikte söyledikleri Darağacı şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 620 bin izlenme ve 43 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Taladro & Eda Sakız - Darağacı şarkı sözleri nelerdir? Taladro & Eda Sakız - Darağacı sözleri nedir? İşte bilgiler...

Taladro x Eda Sakız - Darağacı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleleri Taladro, Rash ve Burak Bulut'a aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

TALADRO & EDA SAKIZ - DARAĞACI ŞARKI SÖZLERİ

Zat-ı şahaneniz yokluklara

teşrif eder

Günün birinde geri dönmeniz temennim

Kalbin istiklalin yollarında eskimesin

Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin

*****

Sarılmamız kafi, gerisi teferruat

Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke

Silüetine yetmiyor ki lehçem

Dudakları bal dolusu tatlı su menekşem

*****

Ele ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik

Direk yüreğim endamına pençe

Belki söylenilen gerçek ama şöyle;

Aşk karnı değil kalbi doyuruyor bence

*****

Seni okumuş bitirmemişim hala

Belki Kovulmuşum mektebinden tembelim açıkca

Hırs yapıp yeniden okumam gerekli;

Çünkü gözlerinin mektebini bitirmeliyim açıktan

Nakarat

Ben suratımı darağacında astım

O günden beridir gülemiyorum

Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum

O günden beridir yanamıyorum.

*****

Bile bile sevdim yalanlarını

Dünya çok büyük ve ben sen kadarım

Geri gelmez dakikalarım,

Seven değil sevmeyen hep kazanır

*****

Bu hayat zehri takıp fırlatıyor oku

Ama tanıştırayım kendisi panzehrim olur

Dilimde azdır belki, yüreğimde dolu

Ne grisi kirpikleri aşkın elli tonu

*****

Fakat sarılmamış rüzgarlara gonca gibi

Özlemim ve bir sarayın delisine hasret dolusun

Bu şarkı değilde yüreğime iğne ile tutturduğun

Hasretinin kasvet panosu

*****

Ne ben kurdum ne sen avımda kuzusun

Görmeme engel bu can buğusu

Kıyamam gözlerine dolabilecek denizlere

Var git yoluna ben de kaybolursun

*****

Hep iyi düşündüm belki de gelemiyordur

O gülden beridir solamıyorum

Ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım

O külden beridir sevemiyorum

Nakarat

Ben suratımı darağacında astım

O günden beridir gülemiyorum

Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum

O günden beridir yanamıyorum.

*****

Bile bile sevdim yalanlarını

Dünya çok büyük ve ben sen kadarım

Geri gelmez dakikalarım,

Seven değil sevmeyen hep kazanır

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