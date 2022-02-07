Taladro & Eda Sakız - Darağacı şarkı sözleri! 'Darağacı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Taladro x Eda Sakız - Darağacı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleleri Taladro, Rash ve Burak Bulut'a aittir. Şarkı sözleri sizlerle...

TALADRO & EDA SAKIZ - DARAĞACI ŞARKI SÖZLERİ

Zat-ı şahaneniz yokluklara

teşrif eder

Günün birinde geri dönmeniz temennim

Kalbin istiklalin yollarında eskimesin

Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin

*****

Sarılmamız kafi, gerisi teferruat

Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke

Silüetine yetmiyor ki lehçem

Dudakları bal dolusu tatlı su menekşem

*****

Ele ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik

Direk yüreğim endamına pençe

Belki söylenilen gerçek ama şöyle;

Aşk karnı değil kalbi doyuruyor bence

*****

Seni okumuş bitirmemişim hala

Belki Kovulmuşum mektebinden tembelim açıkca

Hırs yapıp yeniden okumam gerekli;

Çünkü gözlerinin mektebini bitirmeliyim açıktan

Nakarat

Ben suratımı darağacında astım

O günden beridir gülemiyorum

Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum

O günden beridir yanamıyorum.

*****

Bile bile sevdim yalanlarını

Dünya çok büyük ve ben sen kadarım

Geri gelmez dakikalarım,

Seven değil sevmeyen hep kazanır

*****

Bu hayat zehri takıp fırlatıyor oku

Ama tanıştırayım kendisi panzehrim olur

Dilimde azdır belki, yüreğimde dolu

Ne grisi kirpikleri aşkın elli tonu

*****

Fakat sarılmamış rüzgarlara gonca gibi

Özlemim ve bir sarayın delisine hasret dolusun

Bu şarkı değilde yüreğime iğne ile tutturduğun

Hasretinin kasvet panosu

*****

Ne ben kurdum ne sen avımda kuzusun

Görmeme engel bu can buğusu

Kıyamam gözlerine dolabilecek denizlere

Var git yoluna ben de kaybolursun

*****

Hep iyi düşündüm belki de gelemiyordur

O gülden beridir solamıyorum

Ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım

O külden beridir sevemiyorum

Nakarat

Ben suratımı darağacında astım

O günden beridir gülemiyorum

Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum

O günden beridir yanamıyorum.

*****

Bile bile sevdim yalanlarını

Dünya çok büyük ve ben sen kadarım

Geri gelmez dakikalarım,

Seven değil sevmeyen hep kazanır

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