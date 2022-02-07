Taladro & Eda Sakız - Darağacı şarkı sözleri! 'Darağacı' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Taladro ve Eda Sakız'ın birlikte söyledikleri Darağacı şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 620 bin izlenme ve 43 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Taladro & Eda Sakız - Darağacı şarkı sözleri nelerdir? Taladro & Eda Sakız - Darağacı sözleri nedir? İşte bilgiler...
Taladro x Eda Sakız - Darağacı şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleleri Taladro, Rash ve Burak Bulut'a aittir. Şarkı sözleri sizlerle...
TALADRO & EDA SAKIZ - DARAĞACI ŞARKI SÖZLERİ
Zat-ı şahaneniz yokluklara
teşrif eder
Günün birinde geri dönmeniz temennim
Kalbin istiklalin yollarında eskimesin
Sanki rüzgar değil aşk kokusu esti demin
*****
Sarılmamız kafi, gerisi teferruat
Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke
Silüetine yetmiyor ki lehçem
Dudakları bal dolusu tatlı su menekşem
*****
Ele ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik
Direk yüreğim endamına pençe
Belki söylenilen gerçek ama şöyle;
Aşk karnı değil kalbi doyuruyor bence
*****
Seni okumuş bitirmemişim hala
Belki Kovulmuşum mektebinden tembelim açıkca
Hırs yapıp yeniden okumam gerekli;
Çünkü gözlerinin mektebini bitirmeliyim açıktan
Nakarat
Ben suratımı darağacında astım
O günden beridir gülemiyorum
Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum
O günden beridir yanamıyorum.
*****
Bile bile sevdim yalanlarını
Dünya çok büyük ve ben sen kadarım
Geri gelmez dakikalarım,
Seven değil sevmeyen hep kazanır
*****
Bu hayat zehri takıp fırlatıyor oku
Ama tanıştırayım kendisi panzehrim olur
Dilimde azdır belki, yüreğimde dolu
Ne grisi kirpikleri aşkın elli tonu
*****
Fakat sarılmamış rüzgarlara gonca gibi
Özlemim ve bir sarayın delisine hasret dolusun
Bu şarkı değilde yüreğime iğne ile tutturduğun
Hasretinin kasvet panosu
*****
Ne ben kurdum ne sen avımda kuzusun
Görmeme engel bu can buğusu
Kıyamam gözlerine dolabilecek denizlere
Var git yoluna ben de kaybolursun
*****
Hep iyi düşündüm belki de gelemiyordur
O gülden beridir solamıyorum
Ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım
O külden beridir sevemiyorum
Nakarat
Ben suratımı darağacında astım
O günden beridir gülemiyorum
Ben kibrit çöpüyüm bir kere yandım, kül oldum
O günden beridir yanamıyorum.
*****
Bile bile sevdim yalanlarını
Dünya çok büyük ve ben sen kadarım
Geri gelmez dakikalarım,
Seven değil sevmeyen hep kazanır