Taladro-Ayakta Dur! ( Ft.Rashness ) sözleri nelerdir? Ayakta Dur sözleri nedir? Taladro kimdir?

Taladro-Ayakta Dur! ( Ft.Rashness ) sözleri nelerdir? Ayakta Dur sözleri nedir? Taladro kimdir? Taladro albümleri nedir?İşte detaylar haberimizde...

TALADROAYAKTA DUR SÖZLERİ!

M?s?md? Rom

Y?ş?ttığım O H?s?rl? Dur!

K?z?n Gibi K?f?m, Ne P?r? Ne Pul

Ve S?çm? S?p?n Sevgiliyi ?r? D? Bul

Kronik ?kş?ml?r S?b?hl?dı

Bu Devrin ?şıkl?rı B?y?tl?dı

Ve K?n Kusturur Güvenip Yol? Çıkm?k

AYAKTA DUR!

Sevilip Sevilmemek H?y?t Mı Bu?

Aşk, Bir Çob?n Çölünde Su

K?r?nlık Od?d? Mum

Sen, Çıpl?k H?y?llerin Sırtın? Kum

Sel Gibisin Yürekli ?leve Su

Y?klışıyor Krizlerim,

Emp?ti Kurduğum Her Günün Gecesi K?n Izleri

Bu Histeri!

Ben, Id?m? Giden Bir ?d?mım

Y?ş?m?k Son Isteğim

Ç?tlıyor S?bır T?şım

Ağrıyor ?rtık B?şım

Kimsenin Merh?metine Ihtiy?cım Yok!

Beni ?teşe ?tın

Bedenimi Cehennemde Y?kın

Kimsenin Merh?metine Ihtiy?cım Yok!

İlk Önce Erir Beden

Gel, Bu Def? Erinmeden

Gel, K?ç?lım Delirmeden

Bir Kere Kutl?y?lım Z?feri Yenilmeden

Bir Fırtın?ydı Seni Veren O Yüzden Y?pr?ğ? Küs

Uç?n K?ç?n ?yl?r, Sen ?nl?r? Küs

S?n? Eğri B?hşedilen Yoll?r Onl?r? Düz!

Am? Dur! Sorm? "Neden?"

Düşünme Kim Kime Niye Ne Der ?

K?p?lı Penceler, "?cıdır Hissedilen"

Çöp Olur Onc? Bedel

Bir Nefretti Seni Veren O Yüzden K?lbine Küs

B?şını Y?stığ? Koy Ve De Ki N?sıl Geçer?

Onc? Efor H?y?t? Onc? Bu Ter

Söz: Taladro, Rashness

Müzik: Ely Teyp - Rashness

TALADRO KİMDİR?

1991 yılında Adana'da doğan Taladro (Abdullah Evgi) rap müziğe 1999 yılında Eminem dinleyerek başladı.Daha sonra okul hayatına daha iyi şartlarda devam edebilmek için Mersine taşınan ve 8 sene burada kalan Taladro ilk öğretimini burada tamamladıktan sonra orta okulu 2002 yılında taşındıkları Antakya'da okumuştur. Eminem, Ceza gibi dönemin Rap Müzik yıldızlarının parçalarını sürekli takip eden ve İçine iyice işleyen rap müzikten zevk alan Taladro 2006 yılının başlarında kendi sözlerini yazmaya başlamıştır.

ALBÜMLERİ

2013 – Karanlıkta Yaşayan Adam – 9 Parça

2014 – Mihrimah – 8 Parça

2015 – Son Dördün – 8 Parça

2015 – Dem – 4 Parça

2016 – Kandil – 4 Parça

2017 – Beşinci Mevsim – 4 Parça

2018 – Hülya – 9 Parça