Taladro-Ayakta Dur! ( Ft.Rashness ) sözleri nelerdir? Ayakta Dur sözleri nedir? Taladro kimdir?
Taladro-Ayakta Dur! ( Ft.Rashness ) sözleri nelerdir? Ayakta Dur sözleri nedir? Taladro kimdir? Taladro albümleri nedir?
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TALADROAYAKTA DUR SÖZLERİ!
M?s?md? Rom
Y?ş?ttığım O H?s?rl? Dur!
K?z?n Gibi K?f?m, Ne P?r? Ne Pul
Ve S?çm? S?p?n Sevgiliyi ?r? D? Bul
Kronik ?kş?ml?r S?b?hl?dı
Bu Devrin ?şıkl?rı B?y?tl?dı
Ve K?n Kusturur Güvenip Yol? Çıkm?k
AYAKTA DUR!
Sevilip Sevilmemek H?y?t Mı Bu?
Aşk, Bir Çob?n Çölünde Su
K?r?nlık Od?d? Mum
Sen, Çıpl?k H?y?llerin Sırtın? Kum
Sel Gibisin Yürekli ?leve Su
Y?klışıyor Krizlerim,
Emp?ti Kurduğum Her Günün Gecesi K?n Izleri
Bu Histeri!
Ben, Id?m? Giden Bir ?d?mım
Y?ş?m?k Son Isteğim
Ç?tlıyor S?bır T?şım
Ağrıyor ?rtık B?şım
Kimsenin Merh?metine Ihtiy?cım Yok!
Beni ?teşe ?tın
Bedenimi Cehennemde Y?kın
Kimsenin Merh?metine Ihtiy?cım Yok!
İlk Önce Erir Beden
Gel, Bu Def? Erinmeden
Gel, K?ç?lım Delirmeden
Bir Kere Kutl?y?lım Z?feri Yenilmeden
Bir Fırtın?ydı Seni Veren O Yüzden Y?pr?ğ? Küs
Uç?n K?ç?n ?yl?r, Sen ?nl?r? Küs
S?n? Eğri B?hşedilen Yoll?r Onl?r? Düz!
Am? Dur! Sorm? "Neden?"
Düşünme Kim Kime Niye Ne Der ?
K?p?lı Penceler, "?cıdır Hissedilen"
Çöp Olur Onc? Bedel
Bir Nefretti Seni Veren O Yüzden K?lbine Küs
B?şını Y?stığ? Koy Ve De Ki N?sıl Geçer?
Onc? Efor H?y?t? Onc? Bu Ter
Söz: Taladro, Rashness
Müzik: Ely Teyp - Rashness
TALADRO KİMDİR?
1991 yılında Adana'da doğan Taladro (Abdullah Evgi) rap müziğe 1999 yılında Eminem dinleyerek başladı.Daha sonra okul hayatına daha iyi şartlarda devam edebilmek için Mersine taşınan ve 8 sene burada kalan Taladro ilk öğretimini burada tamamladıktan sonra orta okulu 2002 yılında taşındıkları Antakya'da okumuştur. Eminem, Ceza gibi dönemin Rap Müzik yıldızlarının parçalarını sürekli takip eden ve İçine iyice işleyen rap müzikten zevk alan Taladro 2006 yılının başlarında kendi sözlerini yazmaya başlamıştır.
ALBÜMLERİ
2013 – Karanlıkta Yaşayan Adam – 9 Parça
2014 – Mihrimah – 8 Parça
2015 – Son Dördün – 8 Parça
2015 – Dem – 4 Parça
2016 – Kandil – 4 Parça
2017 – Beşinci Mevsim – 4 Parça
2018 – Hülya – 9 Parça